台灣人均GDP超車韓國 繁榮或虛胖？台灣人為何無感？

台灣人均GDP打從2025年超車韓國後，國際貨幣基金（IMF）近期更預測，差距將持續擴大，2031年可能拉開逾1萬美元。數字亮麗的背後，說明哪些事？台灣人為何無感？一起來了解。

「我們預估，台韓人均GDP今年差距會擴大到6,000美元；台灣（人均GDP）今年會到4.4萬美元，韓國是3.8萬美元，」星展集團資深經濟學家馬鐵英接受《經濟日報》專訪時，不僅認同IMF的預測，也加碼了星展最新預估：去年台灣人均GDP跑贏南韓，今年雙方差距還會繼續擴大。

影響一個國家人均GDP有四大因素，經濟成長、通膨、人口數以及匯率。馬鐵英直言，真正拉開台韓差距的，只有一件事，經濟成長率。

台灣去年經濟成長率8.68%，今年也會在7%以上；反觀韓國，去年只有1%，今年則是2%左右。另外，匯率也有一部分加分效果，因為新台幣去年比韓元強很多。

至於通膨，台、韓都在2%左右；人口方面，兩國同樣面臨老化，人口成長接近於零，甚至負成長。

中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣這一波成長，主要來自出口強勁帶動。去年有幾個月出口金額突破600億美元，帶動全年經濟成長衝上8.68%。

主計總處預測，台灣今年經濟成長率為9.64%，即使IMF預估今年成長率僅5%左右，「還是非常高，因為中國大陸約4.4%，韓國甚至只有一點多，」吳大任說。

勝出關鍵 供應鏈傾斜

吳大任分析，去年開始，台灣和韓國人均GDP距離會拉開，跟美國有非常密切關係。美國去年經濟成長主要是靠消費動能和AI投資；AI投資所需的晶片、伺服器與資料中心設備，高度仰賴台灣供應鏈；「我們確實在這股AI投資的熱潮之下，有了非常好的經濟成長。」

他指出，台、韓的產業發展有很大的差異；相較於台灣高度集中於半導體和ICT製造業供應鏈，靠著AI相關產業撐起了經濟成長；韓國除了半導體產業在記憶體的部分掌握到商機外，造船、汽車、鋼鐵等多個領域也都有相當強的競爭力。

持續領先 取決於周期

「韓國的產業發展比較均衡。」吳大任說，出口占台灣GDP比重高達六至七成，韓國僅約四成；相較於韓國，台灣更加依賴出口。

「台灣經濟結構外向型程度高，韓國外向型程度低一點，內需部分更大一些，」馬鐵英說；在現在的AI爆發周期中，台灣與韓國表現差異就會比較大，「台灣跑在前面，韓國相對落在後面。」但是，台灣能否這樣一路贏下去，取決於AI周期會持續多久，台灣應慎防景氣反轉。