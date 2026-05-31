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低薪族勞退自提偏低 勞動部擬誘因

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部近期正在研議針對薪資低的勞工，提高自願提繳的誘因，學者則主張可比照農退儲金的「政府相對提撥」。勞團雖不反對此方向，但也憂心低薪族連基本生活都成問題了，效益有限。

依勞保局統計，截至今年三月底，勞退新制自提者僅逾一四四萬人，占比約百分之十八點四。

以月提繳工資級距來看，最高級距十一萬一一○一元以上，自提人數廿萬四八六二人，占該級距總提繳人數比率高達百分之五十一點八。顯示愈高薪，愈有意願自提。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，現行農退儲金有政府相對提撥機制，提繳百分之一，政府就相對提繳百分之一點五，建議只針對低薪族給予自提誘因。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁也說，勞退自提由政府相對提撥，是可行做法，但配套是要先做好財富調查，不可能雨露均霑。

全產總理事長戴國榮舉例，台積電、中鋼等企業，都設有員工持股信託制度，員工每月提撥部分薪資購買公司股票，企業額外補貼一定比例；政府若比照，針對一定薪資以下勞工推動相對提撥，可望提高低薪族參與自提。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛表示，目前正研議如何提高低薪族群的自提誘因。

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