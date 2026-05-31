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政府平穩機制防禦 5月通膨率估低於2%警戒線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
中東戰事讓全球能源價格震盪，進一步牽動國內物價。 聯合報系資料照
中東戰事讓全球能源價格震盪，進一步牽動國內物價。 聯合報系資料照

中東戰事讓全球能源價格震盪，進一步牽動國內物價。主計總處將於6月5日揭曉5月消費者物價指數（CPI），主計總處評估，在政府積極啟動平穩機制的防禦下，國內通膨壓力不致失控，5月整體CPI年增率相較4月可能稍稍擴大，但應該仍能維持在2%的通膨警戒線之下。

近期受到美伊局勢緊張影響，國際原油價格一度飆破每桶100美元大關，衝擊國內能源、原物料等相關支出。最新數據顯示，4月CPI年增率達1.74%，較3月的1.2%有感擴大，且為排除春節季節性因素後，近一年來最大漲幅。其中，最受矚目的油料費板塊，受國際油價牽動而由跌轉漲，單月狂飆13.6%，更寫下自俄烏戰爭爆發以來、近四年來最大漲幅，成為推升4月物價上揚關鍵。

觀察生產端的物價變化，4月以新台幣計價的進口物價指數年增率高達9.22%，而直接反映國內廠商進貨與製造成本的生產者物價指數（PPI），漲幅同步擴大至8.54%，雙雙寫下三年半以來新高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，儘管中東戰事推升國際能源行情，並反映在進口物價上，但政府及時透過專案平穩機制，搭配凍漲公共運輸費率等一系列穩定物價措施，發揮關鍵緩衝作用，從源頭阻斷能源價格大漲對國內CPI的直接衝擊。他舉例，台灣4月油料費13.6%的漲幅雖寫下近年新高，但相較於韓國高達22.7%的狂飆態勢，國內物價的波動幅度明顯平穩許多。

4月扣除蔬菜水果與能源後的核心CPI年增率為1.91%，依然貼近2%的水準；而與民眾生活最息息相關的重要民生物資CPI，年增率則收斂至1%，寫下十個月來的最小漲幅。

針對即將公布的5月物價概況，主計總處研判，由於航空業者持續反映營運與燃油成本，機票價格預計將進一步調升，這將成為拉抬5月CPI的力道之一，使得整體漲幅極有可能略高於4月的1.74%。不過，如果近期天候狀況持續穩定，農產品與蔬果供需無虞，5月整體CPI仍有機會守在2%以內。

通膨 主計總處 中東

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