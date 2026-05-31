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0531 台灣168關鍵數字
農產貿易逆差擴大 Q1增4.6%
農業部統計，台灣農產貿易逆差持續擴大，2025年為142.6億美元，較2024年增加7.6%，2026年首季為34.6億美元，較2025年同期增加4.6%。據統計，2025年台灣農產品出口值44.5億美元，出口減少最多的是魚類及其製品。
4月三產業氣候測驗點齊揚
台經院公布4月景氣動向，製造業營業氣候測驗點為97.14點，月增0.93點；服務業為96.73點，微增0.54點；營建業終止連三跌，月增2.60點，升至94.67點，三項產業營業氣候測驗點全數上揚。
6月起恢復收寄美商品類郵件
中華郵政6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，並同步恢復收寄寄往美國商品類郵件。依美國規定，價值100美元以下非商業性禮品及書籍等屬免稅範圍。
齊柏林衛星預計7月營運
國家科學及技術委員會表示 ，台灣第一個自製的次米級遙測衛星星系「福爾摩沙衛星八號」，首顆「齊柏林衛星」在去年11月升空入軌，預計7月正式營運。衛星中16項自製國產元件在軌驗證均符合設計任務，待半年在軌資料蒐集後，即可正式獲得飛行履歷。
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