0531 台灣168關鍵數字

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，短期來看，AI尚無反轉訊號，但當時間拉長到三至五年，AI周期則是有調整的風險。首先是金融環境變化帶來的壓力；例如中東戰爭導致通膨居高不下，全球央行轉向貨幣政策緊縮，利率上升，將不利於去年第4季起開始增加借貸的科技公司，其融資成本會上升，資本擴張計畫有可能會收緊。

2026-05-31 01:32