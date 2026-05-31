聽新聞
0:00 / 0:00

0531 台灣168關鍵數字

經濟日報／ 本報訊
農產貿易逆差擴大，Q1增4.6%。聯合報系資料照
農產貿易逆差擴大，Q1增4.6%。聯合報系資料照

農產貿易逆差擴大 Q1增4.6%

農業部統計，台灣農產貿易逆差持續擴大，2025年為142.6億美元，較2024年增加7.6%，2026年首季為34.6億美元，較2025年同期增加4.6%。據統計，2025年台灣農產品出口值44.5億美元，出口減少最多的是魚類及其製品。

4月三產業氣候測驗點齊揚

台經院公布4月景氣動向，製造業營業氣候測驗點為97.14點，月增0.93點；服務業為96.73點，微增0.54點；營建業終止連三跌，月增2.60點，升至94.67點，三項產業營業氣候測驗點全數上揚。

6月起恢復收寄美商品類郵件

中華郵政6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，並同步恢復收寄寄往美國商品類郵件。依美國規定，價值100美元以下非商業性禮品及書籍等屬免稅範圍。

齊柏林衛星預計7月營運

齊柏林衛星預計7月營運。聯合報系資料照
齊柏林衛星預計7月營運。聯合報系資料照

國家科學及技術委員會表示 ，台灣第一個自製的次米級遙測衛星星系「福爾摩沙衛星八號」，首顆「齊柏林衛星」在去年11月升空入軌，預計7月正式營運。衛星中16項自製國產元件在軌驗證均符合設計任務，待半年在軌資料蒐集後，即可正式獲得飛行履歷。

魚類 農業部

延伸閱讀

台灣鯛外銷下滑 漁業署：最大市場美國庫存充足

AI太狂！全年GDP成長率飆9.64% 出口成長率達半世紀新高

霸王茶姬第1季淨利年減33% 公司祭1.5億美元回購計畫

志強股東會／通過配發5.15元股息 現金殖利率達6.12％

相關新聞

台灣人均GDP超車韓國 繁榮或虛胖？台灣人為何無感？

台灣人均GDP打從2025年超車韓國後，國際貨幣基金（IMF）近期更預測，差距將持續擴大，2031年可能拉開逾1萬美元。數字亮麗的背後，說明哪些事？台灣人為何無感？一起來了解。

勞退雇主提繳20年沒調 勞團：退休本比成長津貼還少

為搶救生育率，政府將提供零到十八歲每人每月五千元的成長津貼，為國家棟梁存第一桶金。但勞團批評，除少子女化，已邁入超高齡社會的台灣，同樣面臨長照、老年貧窮議題，然而目前勞退新制平均提繳工資四萬八四八二元，每月雇提也不過二千九百元，呼籲政府顧小，也要顧老，逐步提高雇主提繳率，別厚此薄彼。

台灣人均GDP持續超車韓國…數字亮眼 多數民眾卻無感

台灣人均GDP持續超車韓國，數字亮眼，但多數台灣人卻沒有感受到「經濟變好」，關鍵原因是，這一波的經濟成長本質，已和過去不同，值得政府重視。《經濟日報》訪談兩位著名的經濟學家：星展集團資深經濟學家馬鐵英與中央大學經濟系教授吳大任，兩人為這一波經濟何以多數人無感，提出三道解釋。

台灣經濟成長模式高度押注AI 恐相伴退燒風險

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，短期來看，AI尚無反轉訊號，但當時間拉長到三至五年，AI周期則是有調整的風險。首先是金融環境變化帶來的壓力；例如中東戰爭導致通膨居高不下，全球央行轉向貨幣政策緊縮，利率上升，將不利於去年第4季起開始增加借貸的科技公司，其融資成本會上升，資本擴張計畫有可能會收緊。

0531 台灣168關鍵數字

農業部統計，台灣農產貿易逆差持續擴大，2025年為142.6億美元，較2024年增加7.6%，2026年首季為34.6億美元，較2025年同期增加4.6%。據統計，2025年台灣農產品出口值44.5億美元，出口減少最多的是魚類及其製品。

0531 每周一勢重要圖表

央行公布最新統計數據，4月建築貸款餘額降至3兆4,577億元，月減151億元。有「建商信心風向球」之稱的建築貸款餘額連續兩個月下滑。觀察房市的供給端建商活絡程度，央行官員表示，房市續處盤整格局，建商抱持審慎觀望心態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。