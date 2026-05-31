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0531 每周一勢重要圖表
4月建築貸款餘額 下滑151億
央行公布最新統計數據，4月建築貸款餘額降至3兆4,577億元，月減151億元。有「建商信心風向球」之稱的建築貸款餘額連續兩個月下滑。觀察房市的供給端建商活絡程度，央行官員表示，房市續處盤整格局，建商抱持審慎觀望心態。
房貸餘額年增4.5%
央行公布，4月消費者購置住宅貸款（房貸）餘額為11兆7,215億元，月增474億元，年增率4.5%，已連六月年增幅低於5%水準，增幅維持低檔。觀察房市的需求端，央行表示，4月因有交屋潮挹注，月增量稍微擴大。
房屋修繕貸款餘額 月減1.7億
央行公布，4月房屋修繕貸款餘額為312億元，月減1.7億元。中央銀行將「房屋修繕貸款」列為消費者貸款的一環。相較於購屋貸款餘額持續攀升，受央行選擇性信用管制與風險控管影響，近年修繕貸款餘額呈現縮減趨勢。
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