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合作社迎數位轉型挑戰 內政部6月16日辦研討會找解方

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

面對數位浪潮衝擊，傳統合作社如何轉型成為重要課題。內政部將於6月16日攜手中華民國合作事業協會、中國合作學社及國立臺北大學舉辦「第104屆國際合作社節合作事業發展研討會」，邀集產官學界代表，共同探討合作社數位轉型、合作金融發展及照顧服務創新等議題，尋求合作事業未來發展方向。

內政部表示，合作社是以社員共同參與、民主治理為核心的經濟組織，長期在促進地方經濟發展、社會互助及社會福利等領域扮演重要角色。不過，隨著科技快速發展與數位化趨勢加速，傳統合作社也面臨經營模式、服務型態及管理機制轉型的挑戰。

為此，本次研討會規劃三大主題論壇，聚焦國外合作金融數位轉型經驗、照顧勞動合作社數位化面臨的困境與挑戰，以及合作事業與數位發展的跨域合作機會，希望透過學界與實務界交流，為合作社尋找創新發展模式。

內政部指出，合作社強調平等、互助與共享精神，能夠凝聚社區力量，帶動地方經濟發展。在高齡化、少子化及數位轉型等社會趨勢下，合作事業未來仍具有發展潛力，但也必須加速提升數位能力與經營韌性，才能因應市場與環境變化。

內政部表示，行政院近年持續推動「合作事業振興發展計畫」，透過政策與資源支持，協助合作社改善經營環境、培育人才及推動創新發展，希望建立更完整的合作事業生態系。

本次研討會將於6月16日在國立臺北大學民生校區舉行，開放關心地方創生、地方經濟、數位轉型及社會照顧議題的民眾參與，透過交流討論，共同探索合作事業的發展新方向。

中華民國 內政部

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