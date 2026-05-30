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央行示警AI產業估值過熱 童子賢：台股本益比在25倍沒有過熱

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
和碩董事長童子賢今天出席台師大畢業典禮，他表示，台股的本益比約是25倍，25倍的本益比「沒有過熱」。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢今天出席台師大畢業典禮，他表示，台股的本益比約是25倍，25倍的本益比「沒有過熱」。記者吳凱中／攝影

和碩集團董事長童子賢今天出席國立台灣師範大學114學年畢業典禮。近日台股頻頻創新高，但中央銀行昨日針對國內外提出五大金融風險，表示AI產業估值過熱。童子賢表示，台股的本益比約在25倍左右，沒有過熱。

央行昨日發布年度《金融穩定報告》，提出五大金融風險。首先，全球經濟雖持續穩步成長，但前景不確定性仍高；其次，中東戰事升溫恐加劇金融市場波動；AI產業估值過熱與循環交易機制不透明，可能增添系統性風險；非銀行金融機構投資比重攀升，對新興經濟體資本流動與金融穩定帶來衝擊；以及穩定幣市場規模快速擴大，對跨境支付及金融監理形成新挑戰。

針對AI產業估值過熱一項，童子賢表示，估值過熱還是要看本益比。台灣第一季經濟成長非常的高，主要是台灣對美國出口非常暢旺，科技產品佔領先地位。第一季全體台灣上市公司獲利達1.6兆多，比去年成長逾40%，這也是股市會上漲的基礎，如果用第一季獲利1.6兆推估，全年台灣獲利大概在6兆到6兆5000億左右。

童子賢指出，第一季並不是最火熱的一季，全年推估6兆還是比較保守，6兆5000億則很有可能。台股目前已超越印度、超越法國，達到4兆多將近5兆美元，如果用全年獲利6兆5000億來看，本益比約是25倍，25倍的本益比「沒有過熱」。

童子賢也說，回過頭來講股市熱不熱，譬如台積電七成是外資，股市市值大是因為在台灣交易，但不代表所有的產權都屬於台灣本地。但回過頭來說，全世界重要的股票願意到台灣股市交易，也證明台灣金融的成熟度、股市運作秩序，已達到世界級水準。

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