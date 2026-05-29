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中東戰事推升氣價 台電4月虧47億元、累虧突破3,600億
受到中東戰事推升天然氣價格影響，台電發電成本面臨嚴峻挑戰，最新公布的財報顯示，今年4月單月稅前虧損達新台幣47億元，一舉超越第1季的43億元虧損總額，累計虧損更攀升至3,619億元，負債比率為91.3%，財務狀況備受考驗。
為反映國際氣源成本上揚，中油於3月底宣布，針對電業用戶的天然氣價格自4月起大幅調漲41.58%。此舉直接導致台電天然氣發購電燃料成本暴增，初步估算單月即增加約100億元的支出。若結算今年1至4月，台電稅前虧損已擴大至90億元。
中油5月已再度調漲電業用戶天然氣價格，漲幅約9.34%，台電預計每月燃料支出成本將進一步增加至130億，後續將持續密切關注國際燃料市場的價格波動，並滾動式檢討與調整各項應變方案。
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