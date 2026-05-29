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台電四部燃氣機組將上線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

包括輝達執行長黃仁勳喊話「需要更多的電」、廣達副董事長梁次震表示「電力是瓶頸」，產業界近日對缺電表達擔憂，台電公司強調，已將AI用電納入整體評估並超前部署，今年預計有台中電廠、興達電廠共四部燃氣機組上線，可增加520萬瓩電力，會全力支撐產業發展需求。

隨著AI算力中心需求爆發與半導體擴廠腳步加快，企業界對台灣供電能力的疑慮日益加深。台電回應，AI大爆發激發全球用電成長，台灣肩負半導體製造業重責大任，AI用電早已納入整體評估，到2031年以前將有多部公、民營電廠燃氣機組陸續完工商轉，電力建設早已布局。

就實際的電力建設進度來看，台電指出，今年底預計會有台中電廠、興達電廠各兩部，共計四部大型燃氣機組上線，總計可為台灣增加5.2GW的電力。

台電 黃仁勳 興達電廠

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