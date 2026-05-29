經濟擴張步伐 面臨四大風險

主計總處昨（29）日公布最新經濟展望，全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值上修0.25個百分點至1.93%，雖逼近通膨警戒線，但評估整體物價仍屬溫和可控；同時，官方也示警未來經濟擴張步伐將面臨AI基礎建設進程、地緣政治等四大不確定性風險。

針對此次物價預測調整，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，主要受到國際能源價格高漲與AI熱潮推升商品價格兩大因素牽動。蔡鈺泰指出，由於去年同期油價基期偏低，加上AI需求強勁引發產能轉移，導致電腦、手機等電子相關產品價格走高，帶動4月、5月商品類物價上揚，加上服務類價格仍持續成長，因而上修整體物價預測。

至於未來四大變數。蔡鈺泰分析，第一，美國主要雲端服務業AI基礎設施與資本支出，面對電力短缺瓶頸會否改變規模或期程。第二，AI應用的擴散效應能否帶動更高階的設備投資。

第三，中東情勢牽動能源、農糧等大宗商品的供應量與價格。第四，美國對等關稅失效、台美對等貿易協定等後續發展，都是風險。