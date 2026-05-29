今年經濟成長率上修至9.64% 出口上看9,000億美元

人工智慧（AI）需求熱潮超乎預期，出口動能強勁爆發，帶動國內經濟表現大幅躍升。主計總處昨（29）日發布最新經濟預測，上調今年經濟成長率可望達9.64%，創2010年以來近16年新高。預估全年出口總規模逼近9,000億美元大關，年增率39.77%，創下50年來新高成長。

主計總處主計長陳淑姿指出，在去年經濟成長率8.76%高基期下，今年還能有逾9%的表現，顯示當前國內經濟擴張力道極為強勁。

今年以來主要機構經濟預測

這是今年來主計總處二度全面調升總體經濟數據，相較2月預測數，這次大幅上修全年經濟成長率1.93個百分點，同時，也將每人平均GDP從4萬4千美元上調至4萬5,610美元，另外，並修正第1季經濟成長率由4月底統計的13.69%，上調至14.55%，改寫近48年來新高。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，全球AI需求大爆發，是驅動這波經濟奇蹟的核心關鍵。他分析，台灣長期在半導體及資通訊產業累積深厚產能基礎與供應鏈既有優勢，吸引大量高端產能回流，進一步轉化為實質且強勁的出口動能。

主計總處也預測今年全年出口規模可達8,945億美元，年增率39.77%，創1977年以來近50年新高，帶動輸出實質成長率接近二成。

蔡鈺泰表示，美國雲端服務供應商持續上修資本支出，擴建資料中心，這股熱潮直接轉換為對台的龐大採購訂單，帶動資通訊、伺服器等產品呈現爆發性成長。他舉例，以伺服器相關產品占整體出口比重來看，從2023年的不到一成、2024年近二成、去年大概接近三成，今年預估將攀升至四成，對出口的拉抬效果極為顯著。

外需表現亮眼，內需民間消費同樣火力全開。主計總處預測，今年民間消費成長率上修至3.6%，創下近三年新高紀錄。蔡鈺泰分析，這主要受惠於就業市場穩定、民眾所得增加，以及股市暢旺所帶來的財富效果，多重利多下，讓民眾消費能力顯著提升，讓數據預期來得更好。

蔡鈺泰分析，AI需求遠超乎預期，面對龐大的海外訂單，國內現有產能已顯不足，也促使廠商加速擴大資本支出以建置產能。

受此激勵下，今年民間投資實質成長率也上修2.19個百分點，預估全年將成長6.43%。