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核安會召開綜審聯席會 推進核三再運轉審查
核安會今天召開「核三廠再運轉計畫第一回合綜合審查聯席會議」，說明第一回合審查作業執行現況，由台電與核安會回應審查委員關切事項。核安會表示，將嚴格審查核三廠再運轉計畫及相關文件，陸續於官網公布相關資訊。
據核安會官網公告，核安會今天召開「核三廠再運轉計畫第一回合綜合審查聯席會議」，由外部審查委員及核安會審查同仁，討論核三廠再運轉計畫第一回合審查情形。
核安會表示，本次會議由核安會說明第一回合審查作業執行現況，包括各章重要審查發現及公眾參與作業辦理情形，再由審查委員討論相關議題，並由台電與核安會就委員所關切事項回應說明。
核安會提到，作為核能安全主管機關，將本於職責與專業，嚴格審查核三廠再運轉計畫及相關文件，並依審查進程於對外網頁「核電廠再運轉審查管制」專區，陸續公布審查作業等相關資訊。
核安會於今年4月8日確認文件完整、符合申請要件，已正式啟動實質審查作業，並於5月26、27日邀集核三廠再運轉計畫外部審查委員等人，赴核三廠勘查用過燃料池、圍阻體等區域。
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