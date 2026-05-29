國發會：兆元方案已鬆綁55項法規 AI算力中心BOO案預計年底簽約

行政院29日召開「促進民間參與公共建設推進專案會議」第4次會議，邀集相關部會及民間代表共同檢視「兆元投資國家發展方案」執行成果與後續推進方向。國發會指出，面對全球AI國力競賽，將專案推動指標型數位建設促參案，讓AI算力中心納入重大公共建設範圍享租稅優惠，擴大引導資金投入具公建屬性的策略性產業，創造國民、企業與國家的「三贏效益」。

兆元方案啟動迄今，已完成55項法規鬆綁。國發會舉例，金管會新增開放保險業投融資五大信賴產業，並適用17.25%之RBC風險係數。近期新增智慧倉儲物流中心、海底電纜等，保險業可享公共建設1.28%之RBC風險係數、投資限額45%等投資優惠。此外，金管會降低保險業藉由PE及VC間接投資公建比重達80%，即可適用較低風險係數。財政部3月30日將AI算力設施納入重大公建範圍，並於同年4月放寬住宿式長照重大公建標準。

民間參與公共建設金額也創新高，國發會指出，去年民間參與公共建設簽約金額逾3,800億元創歷史新高；本年截至4月底已逾1,050億元。重大案件包括經濟部新竹縣湖口鄉大型物流中心BOO案125億元、交通部高雄港LNG儲槽投資興建案562.95億元等。數位發展部已於本年4月15日正式公告「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」，預計年底前完成簽約，將提供國際級總算力規模。

在拓展公建相關金融商品方面，國發會表示，去年永續發展債券發行規模2,090億元創歷年新高；本年截至4月底已發行225億元，涵蓋首檔中央政府永續發展債券4億元。此外，已協助台北、高雄、桃園發行18檔、逾300億元永續發展債券支應地方建設。

為提升推動效能，國發會指出，將新設「兆元投資專網」，整合創新促參提案平台、法規調適提案平台等機制，以單一窗口運作，定期公開進度與辦理成果，持續引導民間資金投入國家建設。