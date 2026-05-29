中東戰事推升天然氣漲價 台電4月虧47億超過首季

針對年終獎金議題引發討論，星宇航空（2646）董事長張國煒坦言，「年終獎金吵來吵去，我也很受傷，因為我很在乎，成立公司不是為了虐待員工。」他更感嘆表示，「航空公司如果真的這麼好賺，也不用張國煒來做，黃仁勳也可以來開一家。」

2026-05-29 11:05