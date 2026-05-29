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中東戰事推升天然氣漲價 台電4月虧47億超過首季
中東戰事推升天然氣價格，帶動發電成本攀升。台電最新財報顯示，今年4月稅前虧損為新台幣47億元，已超過第1季虧損43億元。台電表示，中油4月調漲電業氣價，導致台電發購電成本增加，目前估計每月燃料支出成本增加至130億元，後續將密切關注燃料波動，滾動調整應變方案。
中油3月底宣布，為反映國際氣源成本上揚，電業用戶方面，4月天然氣價格調漲41.58%。台電今天公布4月財報，今年1至4月稅前虧損為90億元，單月4月虧損為47億元。
台電說明，4月虧損主要是中油4月調漲電業天然氣價格41.58%，估計台電天然氣發購電燃料成本增加約100億元。
此外，中油5月再度調漲電業用戶天然氣價格，漲幅約9.34%，外界關注台電發電成本恐持續攀升。對此，台電說明，預計每月燃料支出成本增加至130億元，將密切關注燃料波動，滾動調整應變方案。
根據台電最新揭露，累積虧損為3619億元，負債比率為91.3%。
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