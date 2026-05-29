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大老闆們憂缺電 台電：年底四部燃氣機組上線、可再增520萬瓩

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台電公司強調，已將AI用電納入整體評估並超前部署。聯合報系資料照
台電公司強調，已將AI用電納入整體評估並超前部署。聯合報系資料照

穩定且充裕的電力供應，是台灣推動AI與半導體產業持續領先全球的關鍵命脈。面對產業界近日對缺電瓶頸的擔憂，台電公司強調，已將AI用電納入整體評估並超前部署，今年預計有台中電廠、興達電廠共四部燃氣機組上線，可增加520萬瓩電力，會全力支撐產業發展需求。

隨著AI算力中心需求爆發與半導體擴廠腳步加快，企業界對台灣供電能力的疑慮日益加深。廣達（2382）副董事長梁次震、台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠紛紛示警，直言電力已成為產業發展瓶頸，更呼籲政府重視核能；緯創（3231）也反映目前電力預估曲線過於保守，可能無法支撐未來AI算力中心大幅度成長的用電需求，更已實質影響公司北部擴廠計畫。

針對產業界高度關切的供電議題，台電回應，AI大爆發激發全球用電成長，台灣肩負半導體製造業重責大任，AI用電早已納入整體評估，到2031年以前，電力建設早已布局。

就實際的電力建設進度來看，台電指出，今年底預計會有台中電廠、興達電廠各兩部，共計四部大型燃氣機組上線，總計可為台灣增加5.2GW的電力；未來五年內（2027至2031年），包含台電通霄、大林、台中二期，以及民營的國光、麥寮等公、民營電廠燃氣機組，也都將陸續完工商轉，補足未來的用電需求。

台電強調，電力建設如期如質順利推動，才能確保供電穩定，台電會持續配合政府滾動檢討全國電力供需情形，於全國各地推動興建燃氣機組及電網等電力建設，全力支撐產業發展。

台電 興達電廠 緯創

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