全年CPI年增率上修至1.93% 經濟發展仍有四大變數

主計總處29日公布最新經濟展望，全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值上修0.25個百分點至1.93%，雖逼近通膨警戒線，但評估整體物價仍屬溫和可控；同時，官方也示警未來經濟擴張步伐將面臨AI基礎建設進程、地緣政治等四大不確定性風險。

針對此次物價預測調整，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，主要受到國際能源價格高漲與AI熱潮推升商品價格兩大因素牽動。回顧近期國際原油市場，3月至5月石油輸出國組織（OPEC）平均油價較2月大幅飆漲高達七成，所幸國內擁有「雙緩漲」與專案平穩機制，使國內油料費實際漲幅控制在近14%，僅約國際漲幅的五分之一，大幅減輕對國內物價的衝擊。

不過，蔡鈺泰指出，由於去年同期油價基期偏低，加上AI需求強勁引發產能轉移，導致電腦、手機等電子相關產品價格走高，帶動4月、5月商品類物價上揚，加上服務類價格仍持續成長，因而上修整體物價預測。

面對通膨壓力的疑慮，蔡鈺泰評估，雖然國際油價波動與天候異常仍是未來主要的外部不確定變數，但就目前情勢來看，在政府大力推動平穩物價與減徵措施的效益顯現下，今年CPI走勢維持在2%通膨警戒線以下的機率非常高，整體通膨壓力尚屬溫和可控。

儘管當前經濟數據表現亮眼，但未來仍有四大關鍵變數。蔡鈺泰分析，第一，美國主要雲端服務業者的AI基礎設施與資本支出，是否能如期推展，是否會遭逢電力短缺或用水不足等瓶頸，而改變相關規模或期程，影響AI基礎建設的推展速度。第二，AI應用的擴散效應也是關鍵，未來能否順利延伸並帶動更高階的設備投資，或是全面點燃手機、電腦等終端消費性電子產品的需求，也進一步影響景氣走向。

第三，中東情勢發展仍然牽動著能源、農糧等大宗商品的供應量與價格，也關乎主要國家財政、貨幣政策如何因應。第四，美國對等關稅失效後，後續會如何發展，包含我國已簽署的台美對等貿易協定（ART）後續影響，這些外部干擾，也都是不容忽視的風險。