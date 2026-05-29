快訊

佛光山蘭陽別院傳爆炸聲！「牆壁龜裂、資料櫃震倒」疑飄瓦斯味 人員急疏散

工程師約會選拉麵店1句話被嫌「下流」 心理師點頭：真的母湯

擎天崗翻版？基隆國門廣場男女「野戰」 警方已鎖定當事人行蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

全年CPI年增率上修至1.93% 經濟發展仍有四大變數

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處公布最新經濟展望，全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值上修0.25個百分點至1.93%。物價示意圖。記者曾吉松攝影／聯合報系資料照
主計總處公布最新經濟展望，全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值上修0.25個百分點至1.93%。物價示意圖。記者曾吉松攝影／聯合報系資料照

主計總處29日公布最新經濟展望，全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值上修0.25個百分點至1.93%，雖逼近通膨警戒線，但評估整體物價仍屬溫和可控；同時，官方也示警未來經濟擴張步伐將面臨AI基礎建設進程、地緣政治等四大不確定性風險。

針對此次物價預測調整，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，主要受到國際能源價格高漲與AI熱潮推升商品價格兩大因素牽動。回顧近期國際原油市場，3月至5月石油輸出國組織（OPEC）平均油價較2月大幅飆漲高達七成，所幸國內擁有「雙緩漲」與專案平穩機制，使國內油料費實際漲幅控制在近14%，僅約國際漲幅的五分之一，大幅減輕對國內物價的衝擊。

不過，蔡鈺泰指出，由於去年同期油價基期偏低，加上AI需求強勁引發產能轉移，導致電腦、手機等電子相關產品價格走高，帶動4月、5月商品類物價上揚，加上服務類價格仍持續成長，因而上修整體物價預測。

面對通膨壓力的疑慮，蔡鈺泰評估，雖然國際油價波動與天候異常仍是未來主要的外部不確定變數，但就目前情勢來看，在政府大力推動平穩物價與減徵措施的效益顯現下，今年CPI走勢維持在2%通膨警戒線以下的機率非常高，整體通膨壓力尚屬溫和可控。

儘管當前經濟數據表現亮眼，但未來仍有四大關鍵變數。蔡鈺泰分析，第一，美國主要雲端服務業者的AI基礎設施與資本支出，是否能如期推展，是否會遭逢電力短缺或用水不足等瓶頸，而改變相關規模或期程，影響AI基礎建設的推展速度。第二，AI應用的擴散效應也是關鍵，未來能否順利延伸並帶動更高階的設備投資，或是全面點燃手機、電腦等終端消費性電子產品的需求，也進一步影響景氣走向。

第三，中東情勢發展仍然牽動著能源、農糧等大宗商品的供應量與價格，也關乎主要國家財政、貨幣政策如何因應。第四，美國對等關稅失效後，後續會如何發展，包含我國已簽署的台美對等貿易協定（ART）後續影響，這些外部干擾，也都是不容忽視的風險。

通膨 OPEC 主計總處

延伸閱讀

AI需求爆發 主計總處估今年經濟成長衝9.64%寫16年新高

戰事衝擊不敵AI熱潮 主計總處估今年出口逼近9000億美元

AI太狂！全年GDP成長率飆9.64% 出口成長率達半世紀新高

半導體、資通訊業強勢帶動 今年經濟成長坐七望八

相關新聞

232關稅優惠上路 我非半導體輸美稅率15%

美國對台灣非半導體二三二關稅優惠昨天上路，汽車零組件輸美稅率降至百分之十五，行政院副院長鄭麗君昨指出，台灣取得的優惠與歐盟、日韓一致，有助於我國產業提升海外競爭力，擴大在美布局。不過，在野立委質疑，行政院報喜不報憂，國人有權知道，到底答應了哪些交換條件。

張國煒為星宇低年終喊冤：航空公司如果好賺「黃仁勳也會來開一家」

針對年終獎金議題引發討論，星宇航空（2646）董事長張國煒坦言，「年終獎金吵來吵去，我也很受傷，因為我很在乎，成立公司不是為了虐待員工。」他更感嘆表示，「航空公司如果真的這麼好賺，也不用張國煒來做，黃仁勳也可以來開一家。」

國發會：兆元方案已鬆綁55項法規 AI算力中心BOO案預計年底簽約

行政院29日召開「促進民間參與公共建設推進專案會議」第4次會議，邀集相關部會及民間代表共同檢視「兆元投資國家發展方案」執行成果與後續推進方向。國發會指出，面對全球AI國力競賽，將專案推動指標型數位建設促參案，讓AI算力中心納入重大公共建設範圍享租稅優惠，擴大引導資金投入具公建屬性的策略性產業，創造國民、企業與國家的「三贏效益」。

中東戰事推升天然氣漲價 台電4月虧47億超過首季

中東戰事推升天然氣價格，帶動發電成本攀升。台電最新財報顯示，今年4月稅前虧損為新台幣47億元，已超過第1季虧損43億元。...

大老闆們憂缺電 台電：年底四部燃氣機組上線、可再增520萬瓩

穩定且充裕的電力供應，是台灣推動AI與半導體產業持續領先全球的關鍵命脈。面對產業界近日對缺電瓶頸的擔憂，台電公司強調，已將AI用電納入整體評估並超前部署，今年預計有台中電廠、興達電廠共四部燃氣機組上線，可增加520萬瓩電力，會全力支撐產業發展需求。

全年CPI年增率上修至1.93% 經濟發展仍有四大變數

主計總處29日公布最新經濟展望，全年消費者物價指數（CPI）年增率預測值上修0.25個百分點至1.93%，雖逼近通膨警戒線，但評估整體物價仍屬溫和可控；同時，官方也示警未來經濟擴張步伐將面臨AI基礎建設進程、地緣政治等四大不確定性風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。