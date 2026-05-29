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AI太狂！全年GDP成長率飆9.64% 出口成長率達半世紀新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
AI伺服器示意圖。圖／AI生成 劉孝容
AI伺服器示意圖。圖／AI生成 劉孝容

人工智慧（AI）需求熱潮超乎預期，出口動能強勁爆發，帶動國內經濟表現大幅躍升。主計總處29日發布最新經濟預測，今年經濟成長率可望達9.64%，創16年新高。預估全年出口總規模預估將逼近9,000億美元大關，年增率39.77%，創下50年來新高成長。

主計總處主計長陳淑姿指出，去年經濟成長率已上修至8.76%，如此高基期下，今年還能有這樣的數字表現，顯示當前國內經濟擴充力道極為強勁。

這次主計總處全面調升總體經濟數據，除全年GDP較2月預測數大幅上修1.93個百分點外，每人平均GDP上看4萬5,610美元，第1季經濟成長率初步統計更高達14.55%，也是將近48年來新高。

全球AI需求大爆發，仍是驅動這波經濟奇蹟的核心關鍵。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，台灣憑藉著長期在半導體及資通訊產業累積的深厚產能基礎與供應鏈既有優勢，吸引大量高端產能回流，進一步轉化為實質且強勁的出口動能。預測今年全年出口規模可達8,945億美元，年增率39.77%，創1977年以來的最高成長，帶動輸出實質成長率接近二成。

蔡鈺泰表示，美國雲端服務供應商持續上修資本支出，擴建資料中心，這股熱潮直接轉換為對台的龐大採購訂單，帶動資通訊、伺服器等產品呈現爆發性成長。他舉例，以伺服器相關產品占整體出口比重來看，從2023年的不到一成、2024年近二成、去年大概接近三成，今年預估將攀升至四成，對出口的拉抬效果極為顯著。

外需表現亮眼，內需民間消費同樣火力全開。主計總處預測，今年民間消費成長率上修至3.6%，創下近三年新高紀錄。蔡鈺泰分析，這主要受惠於就業市場穩定、民眾所得增加，以及股市暢旺所帶來的財富效果，多重利多下，讓民眾消費能力顯著提升，讓數據預期來得更好。

蔡鈺泰分析，AI需求遠超乎預期，面對龐大的海外訂單，國內現有產能已顯不足，也促使廠商加速擴大資本支出以建置產能。受此激勵下，今年民間投資實質成長率也上修2.19個百分點，預估全年將成長6.43%。

蔡鈺泰補充，前一波2010年的經濟高成長背景，是歷經2009年金融海嘯席捲全球，讓當年經濟基期降至低點，隔年才迎來高反彈；相較之下，現階段台灣經濟是在歷經高成長、高基期的背景下，依然展現強勁的擴張力道，兩者的總體經濟時空背景截然不同；也期待接下來的經濟動能能一如預期，甚至朝更好的方向持續成長。

美國 陳淑姿 經濟成長率

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AI需求爆發 主計總處估今年經濟成長衝9.64%寫16年新高

戰事衝擊不敵AI熱潮 主計總處估今年出口逼近9000億美元

主計總處估今年GDP成長率將達9.64% 超越去年

半導體、資通訊業強勢帶動 今年經濟成長坐七望八

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