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戰事衝擊不敵AI熱潮 主計總處估今年出口逼近9000億美元

中央社／ 台北29日電
中東戰事負面衝擊遠低於AI熱潮的正面效益，估今年商品出口總值達8945億美元，逼近9000億美元大關。聯合報系資料照
中東戰事負面衝擊遠低於AI熱潮的正面效益，估今年商品出口總值達8945億美元，逼近9000億美元大關。聯合報系資料照

中東戰事延燒，外界關注是否衝擊經濟表現。主計總處今天發布最新預測，大幅上修今年經濟成長率至9.64%，創16年新高。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，中東戰事負面衝擊遠低於AI熱潮的正面效益，估今年商品出口總值達8945億美元，逼近9000億美元大關。

主計總處今天發布最新預測，估115年經濟成長9.64%，較2月預測值上修1.93個百分點，也是民國100年以來、16年最高。

物價方面，原先外界憂慮中東戰事推升能源價格，通膨捲土重來，不過主計總處指出，政府擴大平穩物價措施，使得同期間消費者物價指數（CPI）油料費漲幅僅約國際油價1/5，有效降低國內物價所受衝擊，預測全年CPI上漲1.93%，上修0.25個百分點，仍低於2%的通膨警戒線。

蔡鈺泰表示，中東戰事對台灣經濟的主要影響在於物價，尤其是CPI當中的油料費，但政府平穩物價措施緩解物價壓力，儘管後續仍須關注國際能源及農工原料價格波動、天候因素對蔬果價格影響，但全年通膨率「2%以下可能性很高」。

蔡鈺泰進一步指出，中東戰事確實對國內經濟帶來負面影響，「但這個負面影響，遠低於AI帶來的正面效果」；單看主要雲端服務供應商（CSP）持續調高資本支出，且營收獲利都有成長，代表市場確實存在，AI需求超乎預期強勁，也拉動出口高度成長。

主計總處估今年商品出口總值達8945億美元，大幅上修1000多億美元，創下新高，而商品出口年增率39.77%，也創50年最高水準。

媒體詢問，主計總處對今年經濟成長率預測值9.64%，創下16年新高，此數值是保守推估還是樂觀值。蔡鈺泰表示，主計總處依據既有數據與現況進行推估，在希望達標的心理下，做出「穩健推估」，當然也期盼實際值會更好。

主計總處 中東戰事 中東

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