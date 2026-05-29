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AI需求爆發 主計總處估今年經濟成長衝9.64%寫16年新高

中央社／ 台北29日電

受惠於人工智慧（AI）商機大爆發，在去年經濟成長8.76%的高基期之下，主計總處今天仍大幅上修今年經濟成長率至9.64%，創16年新高紀錄，其中輸出入、民間消費、民間投資全面上修。主計長陳淑姿直言，經濟成長力道非常強勁。

主計總處今天發布最新預測，估115年經濟成長9.64%，較2月預測值上修1.93個百分點，也是民國100年以來、16年最高。今年第1季經濟成長率14.55%，更創近48年單季最高水準。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰直言，今年經濟成長創多項紀錄，除了反映AI需求超乎預期強勁，更重要的是「產業在轉變」；回顧前次經濟成長率高點為99年的10.25%，由於98年適逢金融海嘯，當年經濟落入負成長，隔年景氣反彈，低基期因素推高成長率。

不過，台灣這波景氣榮景是由出口拉動投資、消費。蔡鈺泰指出，主要雲端服務供應商（CSP）持續調高資本支出，加上新一代高階伺服器量產，激勵相關電子資通產品出口擴增，「他們的投資，必須向台灣採購」，因此AI需求延燒，已經成為催動台灣經濟成長的關鍵引擎。

AI需求大爆發，主計總處估今年商品出口總值達8945億美元，大幅上修逾1000億美元，創下新高，而商品出口年增率39.77%，也創50年最高水準。

蔡鈺泰特別點出近年出口高度成長的伺服器相關產品，112年占商品出口比重不到1成，113年成長至近2成，114年接近3成，今年高速成長態勢可望延續，占比將擴大至近4成，「對出口帶動非常明顯」。

蔡鈺泰說明，近年台灣亮眼的經濟表現，歸功於台灣供應鏈完整，且國內產能持續擴大，創造出口能量高速成長，進而帶動相關投資；而廠商獲利佳，有利薪資調升及股利發放金額增加，促進消費動能回升。

觀察今年經濟成長結構，115年輸出實質成長19.93%，上修7.25個百分點，輸入實質成長率也上修至17.30%，國外淨需求對經濟成長貢獻便達5.23個百分點；民間投資繼去年雙位數成長後，今年仍有6.43%的表現，上修2.19個百分點。

儘管經濟成長改寫16年新高，主計總處列出4大牽動經濟成長的不確定因素，並將AI發展進程列為首要變數。第一，美國主要CSP業者AI基礎設施資本支出是否因電力、用水等能源問題，或供應鏈產能擴增瓶頸，改變資本支出規模或期程；二是AI及高速運算應用層面擴大，帶動相關科技產品及基礎設施的效果。

第三，中東情勢發展對能源及農糧等大宗商品供應及價格影響，以及主要國家財政、貨幣政策。四是美國對等關稅失效後的後續發展，以及對台灣已簽署的對等貿易協定 （ART）影響。

物價方面，原先外界憂慮中東戰事推升能源價格，通膨捲土重來，不過主計總處指出，政府擴大平穩物價措施，使得同期間消費者物價指數（CPI）油料費漲幅僅約國際油價1/5，有效降低國內物價所受衝擊，預測全年CPI上漲1.93%，上修0.25個百分點，仍低於2%的通膨警戒線。

陳淑姿 主計總處

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