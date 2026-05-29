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央行：美股波動加劇 反應對AI產業未來獲利疑慮升溫

中央社／ 台北29日電
中央銀行今天發布第20期金融穩定報告。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行今天發布第20期金融穩定報告。 圖／聯合報系資料照片

央行今天表示，114年11月以來，美股波動加劇，反應市場對人工智慧（AI）產業未來獲利的疑慮升溫，目前標普500指數集中度已達歷史高點，其中「7大科技巨頭」權重高達33%，若企業預期獲利無法支撐當前高估值，恐引發投資人情緒急遽反轉，導致股價面臨大幅修正風險。

央行進一步指出，AI產業鏈中存在供應商、客戶、股東及融資來源相互交織的「循環交易」模式，形成高度連結的結構，增加法人與投資人評估AI公司股權結構與真實市場價值的困難度，可能增添潛藏系統性風險。

中央銀行今天發布第20期金融穩定報告，彙整114年初到今年4月間國內外經濟金融情勢發展，並分析影響台灣金融體系的風險。

央行指出，114年全球經濟穩步成長，通膨率下降，整體金融情勢轉趨寬鬆。展望115年，受中東戰事等地緣政治風險、美國貿易政策變動及主要央行貨幣政策走向等因素影響，全球經濟前景不確定性增加，恐使經濟成長趨緩，通膨壓力回升，並加劇金融市場波動。

報告表示，台灣股市表現強勁，不過，考量台股與外資資金動向連結性較高、股市結構集中科技產業及ETF市場快速擴增等結構特性，加以美國關稅政策不確定性、地緣政治風險升溫，以及台灣股市短期漲幅較大且融資餘額大幅增加，均可能提高指數波動與修正壓力，宜審慎關注市場風險變化。

媒體關注央行如何看待近期資金集中股市情形，央行金檢處副處長黃寶霞表示，股市反應投資人對未來的展望，基於樂觀預期，投資人比較積極參與股市。

至於近期媒體報導，有投資人討論「四貸同堂」話題，探討如何透過房貸、車貸、信貸、股票融資同步進場，黃寶霞提醒，上市櫃融資餘額的確有增加趨勢，而股市上下修正屬資本市場正常運作，若未來波動與修正壓力增加，投資人的資產負債管理就必須更加謹慎，央行也會持續密切觀察證券市場融資規模，以及銀行、證券商貸款情形。

報告也提到，114年11月以來，美股波動加劇，反應市場對人工智慧（AI）產業未來獲利的疑慮升溫，目前標普500指數集中度已達歷史高點，IT相關股票權重超過35%，其中「7大科技巨頭」權重高達33%，若企業預期獲利無法支撐當前高估值，恐引發投資人情緒急遽反轉，導致股價面臨大幅修正風險。

報告補充，AI產業鏈中存在供應商、客戶、股東及融資來源相互交織的「循環交易」模式，形成高度連結的結構，資訊不透明，增加法人與投資人評估AI公司股權結構與真實市場價值的困難度，可能增添潛藏系統性風險。

報告舉例，為支應AI基礎設施投資的龐大資金需求，AI廠商多採用「表外融資」策略，藉此將高額一次性資本支出，轉化為分期支付的營運費用，例如透過與私募信貸基金合資成立特殊目的公司（SPV），再由SPV出資並興建資料中心，AI廠商則向SPV支付長期租金，以使用資料中心服務，惟SPV資訊揭露透明度相對有限，投資人較難掌握AI廠商實際承擔的債務風險。

黃寶霞說明，AI產業投資熱潮支撐全球經濟發展，帶動各國股市熱絡，不過一般投資人可能不清楚AI產業鏈實際投資情形，提醒在進行投資時要更加謹慎、理性看待。

另對各金融機構穩定性方面，央行說明，去年台灣銀行獲利續創新高，資產品質佳且資本維持適足水準；壽險公司獲利及資本適足率均下滑，且面臨較高市場風險；票券金融公司獲利大幅成長且資本適足，惟流動性風險仍高；國內重要支付系統均運作順暢。整體而言，台灣金融體系仍維持穩定。

央行表示，未來國際地緣政治衝突、美國貿易政策發展、主要經濟體貨幣政策調整路徑、中國內需疲弱與產能過剩問題，以及氣候變遷風險等不確定因素，均可能影響全球經濟發展與金融穩定，並對台灣金融體系帶來風險，將適時採取因應措施，以促進國內金融穩定。

美國7大科技巨頭，包括蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、特斯拉、Google母公司Alphabet，以及Facebook母公司Meta。

美股 央行

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