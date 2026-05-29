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空汙法修正案付二讀 經濟部：以立法限制供電韌性 萬分遺憾

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
針對空汙法修正案付二讀，經濟部表示，以立法限制供電韌性，萬分遺憾。圖／本報資料照片
針對空汙法修正案付二讀，經濟部表示，以立法限制供電韌性，萬分遺憾。圖／本報資料照片

爭議不斷的空氣汙染防制法修正草案29日逕付二讀，經濟部表示，各界關注人工智慧（AI）產業發展，在用電需求成長之際，直接以立法限制能源供應韌性，實在萬分遺憾。

經濟部表示，此次修正草案直接涉及所有能源及產業的排放規定，提案委員未能充分釋疑各界疑慮，即倉促修法，將對8000家企業營運穩定造成直接衝擊。身為產業發展及能源事務的主管機關，經濟部再次提出嚴正呼籲，國會修法不應無視產業界。

經濟部指出，針對空汙法修法目前仍有5大爭議未解，包括：許可證未完成審查即失效，讓產業面臨停工風險；下修許可證效期增加行政成本、且縮短「三級防制區」展延期限，衝擊經濟發展；地方政府可片面強制業者減量，造成中央和地方管制規定不一；地方政府可片面公告禁止使用特定燃料，恐衝擊全國用電；法律不明確，影響企業投資可預期性。

經濟部表示，工總及業區廠商聯合總會4月24日即發布新聞稿表示，相關內容逕行賦予地方更多裁量權，企業無所適從；下修許可證展延效期，加重行政負擔；許可證未完成審查即失效，讓產業面臨停工風險，影響投資可預期性。

經濟部4月27日及29也曾發布新聞稿為產業請命，強調此次修法恐削減我國電力供應及產業供應鏈韌性，預估全面影響國內半導體、鋼鐵、石化、紡織、發電廠、旅館、醫院等領有固定污染源操作許可的關鍵產業8000家廠商，呼籲立法院維持現行「空污法」制度。

台電也說明，空汙法修正內容將衝擊產業用電，東西部電廠透過電網與各大科學園區、城鄉都會區及產業聚落緊密串連並互相牽動，穩定供電之於國家安全及經濟發展至關重要，盼立法院在審查時能鄭重考量供電衝擊。

經濟部重申，修法應建立在明確且具備可預期性的前提下研擬，此次修正提案影響對象眾多，立法院僅於115年5月11日安排一場公聽會恐無法掌握各方看法，在未充分了解提案對經濟及供電穩定的衝擊，國民黨及民眾黨黨團將草案表決通過逕付二讀，經濟部表示萬分遺憾，再次呼籲期盼立法院能體察民瘼，維持現行空污法的管理機制，避免對企業營運、能源韌性造成重大衝擊。

經濟部 空氣汙染防制法 修法

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