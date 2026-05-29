主計總處估今年GDP成長率將達9.64% 超越去年

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「八九共識 金融殖民主義」為題發文指出，現在金融殖民主義大行其道、炒股炒匯，尤其美國總統川普採保護主義，反手仍要求開放市場，但在金融方面，依然堅持可將金融武器化的態勢，因此，不應坐視強權利用QE（量化寬鬆）、濫發債券、輸出通膨，乃至炒股炒匯，甚至祭出海湖莊園協議，繼續擷取亞太辛苦累積的外匯存底及金融成果嗎？他更以上周印度總理莫迪以Decade of disasters（災難十年）公開預警，向總統賴清德喊話，要注西方金融殖民主義帶來的危機。

2026-05-29 14:36