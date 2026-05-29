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主計總處估今年GDP成長率將達9.64% 超越去年

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處29日公布最新經濟預測，預估今年經濟成長率可達9.64%。 聯合報系資料照
主計總處29日公布最新經濟預測，預估今年經濟成長率可達9.64%。 聯合報系資料照

在去年經濟成長率已經超過8%，已大幅墊高基期的情況下，主計總處29日公布最新經濟預測，預估今年經濟成長率可達9.64%，相較2月預估7.71%，大幅上修1.93個百分點，是目前國內主要機構中最為樂觀。

台綜院預計6月16日公布最新經濟預測，預期也可望大幅上修相關數字。

近期經濟數據持續暢旺，4月出口金額達676.2億美元，創下歷史次高紀錄，年增率39％，寫下連續30個月正成長的輝煌紀錄。4月外銷訂單金額高達874.5億美元，年增率飆升至48.1%，不只是連15個月正成長，經濟部更大膽預估，今年後續表現有望挑戰「月月超過800億美元」的超高水準。生產端的熱度也如實反映在產業用電量上，4月電力景氣燈號已經拉出「連12紅」佳績，其中半導體業用電量更較去年同期大幅增加逾14％，顯現產能運轉滿載。

經濟成長率 經濟部 主計總處

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