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申辦國民年金電子帳單 線上即時繳費真便利

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞保局提醒，申辦國民年金電子帳單好處多多，既可確保帳單不漏接，比起傳統紙本帳單更方便、更快速、更準時送達，也更環保！若同時辦理轉帳代繳的功能，也無須擔心漏繳國民年金保險費。

勞動部表示，被保險人可透過「勞工保險局e化服務系統-個人」依畫面指示登入系統後，點選「電子帳單/通訊變更」，選擇「國民年金」/「通訊資料變更及電子帳單申請」，勾選電子帳單服務，即可線上申請電子帳單服務。

除了線上申辦方式外，也可利用國民年金繳款單信封內頁或至勞保局官網下載列印「國民年金被保險人通訊資料變更及電子帳單申請書」，填妥基本資料，勾選「申請電子帳單」並填入電子郵件信箱後寄回勞保局。或致電勞保局申請、親洽勞保局各地辦事處。

勞動部說明，申辦國民年金電子帳單不僅簡單、快速，勞保局近期更全面升級國民年金電子帳單服務，新版電子帳單新增「行動繳款單」功能，只要在超商開啟手機中的電子帳單，直接掃描條碼即可完成繳費，或直接點選電子帳單內「全國繳費網」專屬連結，進入繳費平台，快速完成線上付款。

另外，為了提供民眾更便利的繳費體驗，近年亦積極擴展繳納國民年金保險費的多元管道，除轉帳代繳與各金融機構網路繳費外，亦提供多元行動支付管道，包括台灣Pay、icash Pay、歐付寶、iPASS MONEY、LINE Pay Money、全支付、街口支付等。

勞動部表示，民眾不論是手機操作、超商繳費，或線上付款，都能隨時隨地輕鬆完成繳費，享受便捷的線上繳費服務。除此之外還可以從生活中落實無紙化，響應環保及節能減碳。勞動部歡迎民眾加入電子帳單的行列，e起為環境盡一份心力。

國民年金 勞動部 勞保 電子帳單

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