張國煒為星宇低年終喊冤：航空公司如果好賺「黃仁勳也會來開一家」

針對年終獎金議題引發討論，星宇航空（2646）董事長張國煒坦言，「年終獎金吵來吵去，我也很受傷，因為我很在乎，成立公司不是為了虐待員工。」他更感嘆表示，「航空公司如果真的這麼好賺，也不用張國煒來做，黃仁勳也可以來開一家。」

張國煒強調，自己從不對員工說「共體時艱」，因為公司的成果本來就是全體努力得來，也不需要員工一起承擔壓力。他表示，若有人因為「青春不能等」而選擇離開，公司也只能尊重，但仍希望大家「莫忘初衷」，並堅信星宇航空一定會成功，只是還需要一些時間。

談到外界批評，張國煒直言，自己若只想當公子哥，大可遨遊世界，何必辛苦成立航空公司還被貼上「慣老闆」標籤。他強調，星宇是一家講求制度的企業，必須在制度內照顧員工，「有人說把自己的財產拿出來發一發，這很可笑。」他指出，若由老闆私下發錢，還要負擔20%的贈與稅，且星宇擁有約6000名員工，從地勤、機師到空服員都是專業人才，不可能以「私下包紅包」方式經營公司。

張國煒也透露，星宇航空前年離職率為5.76%、去年降至5.12%，整體流動率已逐步下降。他坦言，作為一家全新的航空公司，勢必經歷較長的痛苦期，相較於已有60年、40年歷史的同業，星宇許多設備都必須自行採購，為了員工上班方便，還斥資20億元興建員工停車廠，星宇航空的營運成本相對較高，獲利表現需要時間才能反應出來。

至於備受討論的年終獎金，張國煒坦言，因公司獲利仍不夠理想，不可能發放太多獎金，「已經想辦法發1個月，真的非常努力。」他也提到，今年公司因獲利不足，無法發放股利給股東，「如果以同樣基期，員工其實也不應該發年終。」

不過，張國煒最後仍語帶感性地表示，「還是偏心給員工發1個月年終獎金」，但在獲利有限的情況下，公司也不允許發放更多獎金。