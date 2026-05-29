美將調降台汽車零組件關稅 東陽等供應鏈受惠

美國政府在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，近日將公告台美投資MOU中所載明的對台非半導體232關稅優惠措施，並將回溯至今年5月1日起生效。

汽車零組件方面，分析師表示，相關輸美產品過去稅率約為26.71%，將直接降為15%。先前由於台美關稅政策懸而未決，北美客戶為規避潛在的成本風險，採購心態普遍轉趨保守謹慎。這種觀望態度導致過去一段時間的拉貨動能明顯放緩，進而壓抑了台灣零組件廠商的營收與獲利表現。

然而，隨著本次232關稅調降政策塵埃落定，市場不確定因素全面消除，加上目前客戶端的庫存水位已降至低檔，在「政策利多」與「實質剛需」的雙重催化下，預計市場將迎來一波遞延補庫存拉貨潮。

且隨著台美汽車零組件關稅底定，汽車零組件廠商營運動能有望拉升，東陽（1319）、帝寶（6605）、麗清（3346）等供應鏈營運將受惠。