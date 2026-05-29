美債殖利率走升 景順：市場更像再校準而非結構性失衡

近期美國公債殖利率走升，但尚未出現市場擔憂的關鍵性轉折。景順首席全球市場策略師 Brian Levitt表示，觀察利率走勢的關鍵，在於其背後的驅動因素。若這次利率上升真為市場所稱的「關鍵轉折」，通膨預期理應明顯升溫；然而，即便近期能源價格大幅攀升，整體通膨預期仍維持在相對可控區間，顯示多數投資人對中長期通膨前景仍具信心。

這次殖利率走升，主要反映經濟成長預期溫和上修，以及期限溢價（term premium）走升的綜合影響。從企業獲利角度來看，成長因素並不令人意外；美國企業獲利表現仍具韌性，進一步強化市場對經濟基本面維持穩健的看法。

期限溢價的變化則較為複雜。部分市場預期，美國聯準會可能需要維持緊縮政策更長時間，甚至不排除進一步升息，因此重新調整對利率路徑的預期。不過，景順首席全球市場策略師 Brian Levitt認為，在長期通膨預期維持穩定的情況下，聯準會最終是否需採取如市場先前預期般更為激進的政策立場，仍有待觀察。

更重要的是，整體金融市場反應並未呈現典型市場壓力事件特徵。美國公債標售情況仍良好，顯示資金並未大幅撤出美國公債。此外，美元5月同步走強，反映資金並不認同市場對美國資產信心轉弱的看法。

此外，信用利差仍維持在相對低檔，顯示投資人對風險溢酬要求並未大幅提高；股市也在利率走升環境中也表現穩健，未出現明顯震盪。

Brian Levitt表示，目前情況更像是市場在重新校準（recalibration），而非出現結構性失衡。此外，汽油價格上漲可能在未來數月對經濟成長形成壓力，並隨著經濟動能放緩，帶動利率逐步回落。