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美方301調查 我估7月底將有結果

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）因美國最高法院判決對等關稅無效狀態未明，行政院副院長鄭麗君指出，美方正透過三○一調查重建法律基礎，調查時間預計至七月底止，屆時台美投資ＭＯＵ文本會待三○一調查結果出爐後，與ＡＲＴ文本一併送國會審查。

台美今年二月簽署對等貿易協定(ＡＲＴ)，確立對等關稅百分之十五且不疊加ＭＦＮ優惠待遇，也爭取逾兩千項輸美產品豁免對等關稅；但美國最高法院判決對等關稅失效，美方先以一二二條款課徵百分之十加ＭＦＮ，為期一百五十天，並在這期間啟動三○一調查。

國內持續關注台美ＡＲＴ何時生效，也期待美車進口零關稅早日上路。鄭麗君表示，若以一百五十天估算，各界預測時間點為七月底，但最終期程掌握在美方手上，我方持續努力因應。

鄭麗君說，待三○一調查告一段落，台美將再度確認既有優惠待遇不打折扣，屆時ＭＯＵ將連同ＡＲＴ文本一併送國會審查；我方期待也有信心能鞏固既有成果。

美方 三○一 鄭麗君

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