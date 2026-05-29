家具內需為主 木材業反應冷淡

輸美木材產業稅率將不高於百分之十五，不過業者多半反應冷淡。中華民國家具商業同業公會全國聯合會理事長孫樹評說，台灣家具產業如今以內需為主，外銷比重已降低，許多工廠早年也已赴越南、中國設廠，美國關稅問題影響不若預期。

嘉義地區的顏姓木材家具業者表示，嘉義地區目前的家具與木業多深耕本土市場，且普遍缺乏外銷競爭力，因此關稅政策的調整對中南部基層產業並未帶來實質影響。

孫樹評也說，相較之下，台灣家具業目前最大壓力反而來自中國電商平台淘寶、拼多多透過物流直送台灣，消費者直接下單，嚴重衝擊國內市場，估計已影響三分之一內需市場。

過去嘉義市曾以「木都」聞名，木材進出口業興盛，但如今產業結構早已轉變。顏姓業者坦言，目前台灣具有外銷競爭力的家具大型品牌多集中在大陸，中南部地區如嘉義的家具業，近年來幾乎沒有能力從事進出口貿易，多數僅能退守國內，承接本土客製化訂單或轉型觀光。

此業者進一步分析，台灣家具市場近年面臨雙重夾擊而逐漸萎縮。一方面是年輕族群消費習慣改變，傾向購買進口、平價且實用的組裝家具，不再追求長久使用；另一方面，高端消費市場則高度仰賴國外知名品牌，導致本土品牌在缺乏設計師青睞與規模效益下，難以打入高階市場，只能在夾縫中求生存。