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專家：AI職缺 文科、理工二分法不易打破

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

ＡＩ竄出，是否可能打破理工、文科鮮明的就業界線？專家認為，非理工科系的人可以使用ＡＩ工具，但做不到ＡＩ工具研發與維護，理工人才在ＡＩ領域具有核心優勢技術，薪資待遇仍是最高。人力銀行也說，文組仍不太可能進入科技業核心工作，只能進到採購部門，或語文好的外派採購業務，「文科、理工二分法不容易打破」。

台大國發所兼任教授辛炳隆認為，ＡＩ成為職場必要工具後，雖然非理工科勞工也會接觸ＡＩ工具，但不一定就是ＡＩ人才。他說，ＡＩ有三種人才，包括ＡＩ研發人員、流程管理、使用ＡＩ工具的人，理工科屬於前兩類工作，有專業且待遇高；非理工科屬第三類，薪資不會因此非常高。

他說，未來懂工具的職缺可能會減少，比方說，若透過ＡＩ進行人機協作，先是人九成、ＡＩ一成，隨ＡＩ技術愈來愈強，未來是ＡＩ占八成、人占兩成，屆時依靠人的兩成，專業人員非常有優勢，這類人才不是只使用工具，而是與ＡＩ對話。如此一來，只會用ＡＩ工具的職缺就會減少，但少數有專業知識的人才最有價值。

從此趨勢來看，辛炳隆指出，目前鼓勵文史科系學生在學校跨領域學習，雖然仍可強化未來就業優勢，但恐仍不如理工科系，因為理工具有核心知識，懂得使用ＡＩ深層對話及人機協作，才能產生更高價值。

yes123求職網發言人楊宗斌說，ＡＩ人才文科與理工界線不可能打破，即使如經濟系、商管系增加ＡＩ課程，但深度也比不過資訊、資工等科系，「文科、理工二分法不容易打破，因為有專業門檻」。

楊宗斌表示，非理工科系要進入科技業，頂多只能從事作業員，但這個工作高中職畢業即可；文組進入科技業，只能到人事採購部門，如果有語文強項，或許可以外派進行採購或業務等，內勤則像ＰＭ、品管等工作，但不容易當工程研發。要從事科技業主要工作，仍得高中選組時就做決定。縱使如商管、經濟系比較偏理組，數學演算也許可以貼近ＡＩ演算，但仍比不上理工組水準。

職缺 薪資 台大 AI

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