科技當道…新鮮人找工作 工程師大增

大學畢業季來臨，針對社會新鮮人的職涯選擇，人力銀行發現，這幾年ＡＩ狂潮造成科技業一枝獨秀，去年起新鮮人尋職偏好明顯轉變，從過去最愛的行政、門市、餐飲等民生消費職務，改為偏向研發、工程、軟體工程師等職務，五年間比率大增十個百分點，門市營業與餐飲職缺則出現退燒現象。

就業專家解讀，這個現象除了與產業前景及薪資有關，也是市場薪資兩極化投射的尋職行為，但未必代表新鮮人就業態度改變，期待與實際狀況未必相符，「不見得進得去，而且進去了也不一定做得來」。建議職涯選擇並非只是為了收入，若不以自己的專業與興趣為考慮，環境產業未來都可能變動，屆時反而兩頭空。

科技業這幾年表現優異，讓大學生往理工領域靠攏。根據審計部決算報告，一一三學年度國內大專校院科技領域學生五十一點二萬人、占全體大學生約四成七，人文領域僅十九點七萬人、占比一成八，社會領域卅六點三萬人、占比約三成三。十年來語文學門的學生數少了三點一萬多人、商管學門則減少六點三萬多人、餐旅及民生服務學門減少七點一萬多人，三者合計少了十六點五萬人。

根據一○四人力銀行去年發布的十大職場趨勢變化，新鮮人最愛的職務，二○二○年以門市營業為首，其次是行政總務，餐飲排名第三。去年行政總務高居第一名，但比率大減六個百分點，門市營業更減少十三個百分點，排名第四；餐飲工作排名掉到第六，也減了十個百分點。反觀工程研發躍居第二、軟體工程師衝到第三。

「孩子興趣不在這裡如何說服？」一○四人力銀行職涯永續長王榮春日前到台南女中參加與家長對談產業趨勢會議，因為高一下就要選擇班群，原本南女以文科為主，但面對理工人才大缺，家長們焦慮如何協助孩子選擇有利的方向，「與會給人的感覺是理科吸納人才真的很可怕」。

台大國發所兼任教授辛炳隆認為，新鮮人職務偏好轉向工程研發，主要反映對市場薪資兩極化投射的尋職行為，當新鮮人發現要往科技業才有高薪工作，就會改變求職偏好，但未必年輕人真的會去求職，或就業態度改變，因為新鮮人想去工程研發，不一定進得去，即使進得去，也不一定做得來。且據他了解，有些科技業找人不限科系，但這類工作多半是作業員，年輕人不見得想做。

至於新鮮人尋職偏向理工領域，會不會形成另一種過度傾斜？若不擅長理工課程卻選擇理工組，就業後是否水土不服？王榮春說，目前人才一定會過度傾斜理工，因為大家不會看這麼遠，如同二○○○年王品集團是很多人的夢幻工作，很多人搶念餐飲科系，但目前就很辛苦。

他提醒，如果非自己所好，做不來也做不久，與其勉強去做不在行的工作，不如掌握興趣與專長，例如如果對法律有興趣，又想靠攏ＡＩ，也可以朝ＡＩ相關的著作權訴訟方向。就業選擇不一定只考慮發展，何況產業環境也可能變動，不會永遠都是某個產業當道。