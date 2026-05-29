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終極考驗 半導體關稅才是美國底牌

聯合報／ 記者陳素玲洪安怡藍鈞達／台北報導
行政院副院長鄭麗君（中）昨天表示，台美投資ＭＯＵ文本會待美方三○一調查結果出爐後，與ＡＲＴ文本一併送國會審查。記者曾學仁／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）昨天表示，台美投資ＭＯＵ文本會待美方三○一調查結果出爐後，與ＡＲＴ文本一併送國會審查。記者曾學仁／攝影

美國公布我國汽車零組件等非半導體二三二關稅優惠，行政院強調優惠稅率與歐盟日韓相近，但中經院區域發展研究中心主任劉大年提醒，半導體關稅稅率還未發布，而川普在「川習會」後重提台灣偷走美國晶片，未來美國如何課我半導體關稅，要注意發展。

東海大學經濟系兼任教授邱達生也認同劉大年的看法，他說，市場更為擔憂的「半導體二三二關稅」至今仍未掀牌，這也成為美國手中另一張強大的底牌，此次非半導體關稅優惠的落地固然是好消息，但唯有我方確實兌現投資承諾，才能讓百分之十五的關稅優惠平順延續，避免未來面臨更嚴峻的貿易施壓。

邱達生指出，美國持續履行當初對台灣的承諾，有助穩固市場信心，但在關稅調降的背後，真正的考驗才正要開始；美方現在的動作就像是先給出「蘿蔔」，表明自身已兌現諾言，接下來就看台灣的表現，我方承諾的各項採購與投資都必須確實到位，否則後續恐有「棒子」懲戒。

除了半導體二三二關稅，邱達生表示，美方正啟動的三○一調查，背後來自「一九七四年貿易法」，法源上不容易被挑戰，更重要的是，三○一條款的關稅稅率並沒有上限，若台灣不照著承諾走，美方大可藉此籌碼將稅率大幅拉高。

中央大學經濟系教授吳大任指出，這次稅率確實比原先高關稅壓力降低，但若和關稅戰之前相比，成本仍明顯增加，後續關鍵在於廠商有沒有能力把關稅成本轉嫁出去。他說，部分台灣傳產仍具品牌與通路優勢，例如自行車等有品牌的產業，相對較有能力向終端市場反映成本；但不少中小型傳產、代工型產業，議價能力有限，若無法把關稅成本轉嫁給美國消費者，就可能被迫自行吸收，獲利空間將進一步受到壓縮。

此外，劉大年也說，台灣的稅率的確與日本、南韓接近，傳產相對會好一些，但日韓也還在爭取，未來會不會改變還有待觀察。

關稅 半導體 美國

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