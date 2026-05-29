232關稅 我非半導體輸美稅率15%

美國對台灣非半導體二三二關稅優惠昨天上路，汽車零組件輸美稅率降至百分之十五，行政院副院長鄭麗君昨指出，台灣取得的優惠與歐盟、日韓一致，有助於我國產業提升海外競爭力，擴大在美布局。不過，在野立委質疑，行政院報喜不報憂，國人有權知道，到底答應了哪些交換條件。

稅率比川普上任前高 美隱含「蘿蔔與棒子」

中經院區域發展研究中心主任劉大年也質疑，台灣雖然稅率相對較低，但川普政府是先加關稅再調降，稅率仍比川普上任前高。

此外，東海大學經濟系兼任教授邱達生提醒，美方的作法隱含「蘿蔔與棒子」的交替運用，若台灣未履行相關投資與採購承諾，後續仍握有三○一條款與半導體二三二條款等籌碼，甚至可能拉高關稅作為反制。

我爭取半導體關稅前 確認企業投資免稅額

鄭麗君說，半導體稅率美方目前沒有時間表，台灣立場是希望不要太早出來，減少赴美投資不確定性與高關稅風險；政府正爭取在美方提出二三二半導體關稅前，應先確認台灣赴美投資企業的相關免稅配額與豁免清單。

台美今年一月簽署投資ＭＯＵ，台灣成為全球首個取得美國二三二條款優惠待遇的國家，美國昨發布聯邦公報，公告ＭＯＵ中所載明給予台灣的非半導體二三二關稅優惠措施，回溯自五月一日起生效，包括台灣輸美汽車零組件及原木、木材及木製衍生品稅率不高於百分之十五；航空器零組件中，鋼、鋁、銅衍生品免除二三二關稅。

鄭麗君說，台灣去年汽車零組件產業產值為新台幣二七二六億元，對美出口為新台幣一○七九億元，整體受僱人數七點一萬人，去年汽車零組件輸美金額較前幾年衰退，主要是受到高關稅影響，但這次下調為百分之十五後，將提升業者競爭力。

拉大與大陸的差距 汽車零組件轉守為攻

經濟部長龔明鑫說，降到百分之十五將拉近與加拿大、墨西哥距離，拉大與中國的差距，原先台灣汽車零組件業者較辛苦，現在有望轉守為攻。

木材部分，鄭麗君說，台灣木製家具從業人口一萬人、產值新台幣二一○億元，而對全球出口金額是七七○○萬美元，其中對美出口金額六千萬美元，可見占比高；目前越南、中國分居美國木製家具前兩大進口國，台灣稅率調降後將有利業者競爭，而台灣航空器及其零件去年出口金額約五點五億美元，其中對美出口約三點三億美元。

對等關稅法源失效 美調查重建法律基礎

此外，鄭麗君說，目前對等關稅稅率法源已失效，美方正透過三○一條款調查重建法律基礎，調查時間預計至七月底止，我方持續與美方溝通，也已提出意見書、積極參與相關諮商。

為換最惠國待遇 藍憂奉上台灣供應鏈

國民黨團書記長林沛祥說，國民黨支持對外談判爭取產業利益，但國人普遍最大的憂心是，會不會為了換一張「最惠國待遇入場券」，把整個台灣的供應鏈、投資、甚至未來談判空間，全部雙手奉上？民進黨政府只講成果、不講代價，只講掌聲、不講風險。國人有權知道，到底答應哪些交換條件，會不會讓台灣產業根留台灣變成一句口號？

民眾黨立委洪毓祥表示，行政院報喜不報憂，表面說台灣非半導體關稅跟歐盟一樣，木材等關稅甚至比中國、越南更好，但別人付出的代價只有十塊或○元，台灣付出的代價卻是他國的數倍，不懂行政院有什麼好昭告天下。