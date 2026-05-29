關稅優惠 在野質疑是否「代價更高保障更少」

美國對台灣非半導體二三二關稅優惠將上路，汽車零組件輸美稅率降至百分之十五，行政院副院長鄭麗君昨說，台灣取得的優惠與歐盟、日韓一致。民眾黨立委洪毓祥質疑，若「代價更高、保障更少」，又怎能簡單宣稱「一致」？國民黨立委李彥秀表示，未來最大變數，是正在進行中的美國三○一條款調查。

今年一月，台美貿易談判結果，達成台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇等目標。不過，我方同意以台灣企業自主投資美國二五○○億美元，另外，台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高二五○○億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ＩＣＴ供應鏈等。

洪毓祥表示，美國貿易擴張法第二三二條，本質上是以「國安」為理由對進口產品設限。歐盟、日韓雖也曾接受配額或關稅調整，但其背後交換到的是更完整的市場待遇、關稅豁免，甚至戰略合作利益。

洪毓祥說，反觀台灣，政府在缺乏完整公開資訊下持續以「國際慣例」淡化衝擊，但國人真正看到的，是我方可能必須進一步開放市場、增加對美投資、擴大採購，甚至在部分產業承受更高成本，卻未必獲得與日韓同等的待遇與保障。

洪毓祥說，政府針對關鍵問題隻字不提，甚至半導體的衍生產品究竟是否有優惠，只用一句「等待三○一調查」來搪塞。民眾已經吃了萊豬、美牛、發芽馬鈴薯等，這些損失及對農民的傷害，政府只強調「大家都一樣」，恐怕難以說服產業界與人民。

李彥秀指出，未來最大變數是正在進行中的美國三○一條款調查，此波調查鎖定半導體晶片與電子產品，審視結構性「產能過剩」與不公平貿易行為，作為美國重建關稅壁壘與推動製造業回流的基礎。七月廿四日「臨時關稅」截止前可能有重大進展。

國民黨團書記長林沛祥說，賴政府嘴巴上說是戰略合作，實際上卻變成「真心換絕情」，台灣加碼投資、擴大採購、產業外移，最後得到的只是別的盟友本來就有的待遇。中華民國全民要的是平等互利，不是把台灣當成提款機，更不是把整座「護國神山」搬去當伴手禮。