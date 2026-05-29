232關稅優惠／汽車零組件、航太鏈 股漲

美國落實對台非半導體232關稅優惠，台鏈包括汽車零組件業者、航太供應鏈業者均可望受惠。

受此利多消息激勵，昨（28）日汽車零組件類股有十多檔衝上漲停價位，包括東陽、堤維西、帝寶、耿鼎、麗清、大億、吉茂、倉佑、昭輝、巧新、英利-KY等，全數以漲停作收，齊為銷美關稅降到15%慶祝。航太零組件供應鏈業者中，包括駐龍、晟田、寶一等，股價也都同步向上。

汽車零組件大廠東陽表示，232關稅降至15%，對台灣汽車零件產業具正面意義，也讓台灣業者終於能與主要競爭對手國回到公平競爭基礎上。

過去一年，歐、日、韓等主要競爭國多已適用15%稅率，台灣則維持較高稅率，此次調整後，台灣汽車零件業者終於能與主要競爭對手回到較公平的競爭基礎，對整體產業競爭力與市場發展皆有正面助益。

至於在航空器零組件部分，已經爭取到平均稅率1.12％，國內航太供應鏈包括晟田、駐龍和寶一等可受惠。

法人指出，晟田製造的航太零組件種類十分多元，包含引擎機匣、引擎懸吊系統、引擎掛架、起落架、致動器等，終端應用在波音和空中巴士等大廠。

該公司受益波音交機量持續上升，3月營收表現優於預期。單月營收1.8億元，月增107.7%、年增83.9%，創歷史新高。

展望2026年營運，晟田持續受惠航太與半導體成長雙引擎，並透過多年經驗，當前半導體零組件產品進程從3nm提升到2nm、航太產品也取得更多的航太關鍵零組件訂單，預期晟田有望迎來本業持續成長。