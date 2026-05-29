台美關稅優惠差兩塊拼圖 301調查爭取優稅不變

台灣與美國今年1月簽署投資合作備忘錄（MOU），美方承諾給予三大關稅優惠，如今非半導體232關稅已經落實，還差兩塊拼圖。其中半導體232關稅，美方尚未開徵，台灣正就細節與美方協商；對等關稅已失效，美方301調查正在持續，我方將爭取優惠不變。

行政院副院長鄭麗君昨（28）日與經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯召開記者會。針對外界關注的半導體232關稅，鄭麗君表示，半導體關稅尚無時間表，政府會透過G to G（政府對政府）機制持續表達我方立場，期待美方考量台美長期夥伴關係。

台美MOU三項關稅優惠進展

鄭麗君表示，台美MOU中，針對半導體關稅已達成協議，美方將給予2.5倍投資產能的免稅配額，赴美投資企業所需原物料、設備與零組件豁免，配額外享優惠關稅待遇，此外若台美合作形成產業聚落，美方將協助提供土地、水電、基礎設施等優惠。

鄭麗君透露，台美雙方目前正持續針對免關稅配額及豁免清單進行協商，希望確保為最優惠待遇，就我方立場，「當然希望（半導體關稅）不要太早出來。」希望雙方完成協商後，再正式上路。

鄭麗君說，台美談判過程中，已預先防範半導體232高關稅可能帶來的高風險，同時為企業赴美投資創造有利環境，讓台灣業者能在自主規劃原則下赴美投資，並在國際布局中成功打造供應鏈。

對等關稅方面，龔明鑫表示，美國最高法院2月裁定美國總統川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵的對等關稅無效，美方正依301條款展開調查，重建法律基礎。若未來台灣順利通過美方301調查，台灣在對等關稅部分，也可與其他國家站在公平競爭基礎上，對產業將是另一項好消息。

龔明鑫表示，目前台灣出口美國暫時性關稅仍為10%加上MFN稅率，我國企業雖與部分競爭對手國有些微差距，但整體影響尚可接受，未來美方若完成301法制重建，台灣競爭條件可望可再改善。

對於美方落實非半導體232關稅優惠，龔明鑫表示，過去台廠汽車零組件出口美國面臨20%以上關稅壓力，而今關稅調降，讓台灣與日本、南韓、歐盟處於相同競爭立足點，且相較於中國大陸，台灣優勢更加擴大，對台廠是很好的機會，有助提振台廠訂單動能。