景氣熱絡 連亮五顆紅燈 經濟動能穩健向上

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
AI應用需求熱潮持續發威，推升整體經濟動能穩健向上。路透
AI應用需求熱潮持續發威，推升整體經濟動能穩健向上。路透

AI應用需求熱潮持續發威，推升整體經濟動能穩健向上。國發會昨（28）日發布最新景氣概況，4月景氣對策信號綜合判斷分數維持39分，與3月持平，燈號連續五個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。

國發會指出，燈號「連五紅」顯示在AI強勁需求與國際大廠持續加碼在台布局下，國內經濟基本面依然強勁。

近一年景氣燈號
近一年景氣燈號

檢視4月景氣對策信號九大構成項目，有兩項指標出現「變燈」，呈現一增一減態勢。

其中，受惠全球雲端服務商（CSP）積極投入算力建設，加上中東地緣政治風險淡化，製造業對未來景氣看法明顯回升，帶動「製造業營業氣候測驗點」由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加一分；反觀「工業及服務業加班工時變動率」則因去年拉貨潮墊高基期，燈號自黃紅燈轉為綠燈，分數減少一分。

細究各產業表現，國發會經濟發展處處長陳美菊說明，建築物開工樓地板面積受科技業擴廠效應帶動持續成長，股市指數也受台積電法說會看好AI需求續強而提振；內需部分，AI發展持續帶動批發業成長，加上股市創高與節慶假期效應，挹注零售及餐飲業表現，顯示內需動能強勁。

不過，由於3月海關出口達802億美元，4月降至676億美元，致使4月實質海關出口值微幅下滑。

陳美菊解釋，這主要受廠商提前調配出口、訂單於不同月份調節影響，觀察4月外銷訂單仍達874億美元，顯示總體接單量維持成長態勢。

陳美菊表示，當前AI發展應用已從生成式AI，擴張至代理式AI及機器人等周邊產業。四大CSP業者今年第1季營收及資本支出雙雙攀升，只要國際市場對算力需求不減，由AI創新驅動的生產與投資基礎便穩固不搖。

至於中東緊張局勢尚未緩解，陳美菊認為，此次衝突對經濟衝擊型態與過去俄烏戰爭截然不同，因美國等國原油產出具替代效應，且中國大陸需求減少，國際油價並未過度狂飆；加上台灣出口產品已由低毛利代工轉型為高價值先進製程，即便供應鏈偶有干擾，皆在可控範圍，台灣仍穩居這波AI浪潮的關鍵生產要角。

中東 製造業 國發會

延伸閱讀

4月景氣燈號續亮紅燈 國發會：成長動能持續穩健

兆豐金法說會／AI帶動台灣經濟成K型化成長 總經環境不確定性仍高

半導體、資通訊業強勢帶動 今年經濟成長坐七望八

聖暉、漢唐 權證四檔活跳跳

相關新聞

232關稅優惠上路 我非半導體輸美稅率15%

美國對台灣非半導體二三二關稅優惠昨天上路，汽車零組件輸美稅率降至百分之十五，行政院副院長鄭麗君昨指出，台灣取得的優惠與歐盟、日韓一致，有助於我國產業提升海外競爭力，擴大在美布局。不過，在野立委質疑，行政院報喜不報憂，國人有權知道，到底答應了哪些交換條件。

終極考驗 半導體關稅才是美國底牌

美國公布我國汽車零組件等非半導體二三二關稅優惠，行政院強調優惠稅率與歐盟日韓相近，但中經院區域發展研究中心主任劉大年提醒，半導體關稅稅率還未發布，而川普在「川習會」後重提台灣偷走美國晶片，未來美國如何課我半導體關稅，要注意發展。

景氣熱絡 連亮五顆紅燈 經濟動能穩健向上

AI應用需求熱潮持續發威，推升整體經濟動能穩健向上。國發會昨（28）日發布最新景氣概況，4月景氣對策信號綜合判斷分數維持39分，與3月持平，燈號連續五個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。

台美關稅優惠差兩塊拼圖 301調查爭取優稅不變

台灣與美國今年1月簽署投資合作備忘錄（MOU），美方承諾給予三大關稅優惠，如今非半導體232關稅已經落實，還差兩塊拼圖。其中半導體232關稅，美方尚未開徵，台灣正就細節與美方協商；對等關稅已失效，美方301調查正在持續，我方將爭取優惠不變。

232關稅優惠／汽車零組件、航太鏈 股漲

美國落實對台非半導體232關稅優惠，台鏈包括汽車零組件業者、航太供應鏈業者均可望受惠。

國發會：下半年景氣三個變數

國發會昨（28）日公布景氣燈號連亮五顆紅燈，反映景氣熱絡。不過國發會指出，高基期、全球通膨壓力、美國關稅不確定性等三大因素，將成為下半年景氣燈號主要變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。