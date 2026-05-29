國發會：下半年景氣三個變數

國發會昨（28）日公布景氣燈號連亮五顆紅燈，反映景氣熱絡。不過國發會指出，高基期、全球通膨壓力、美國關稅不確定性等三大因素，將成為下半年景氣燈號主要變數。

國發會經濟發展處處長陳美菊分析，去年4月起台廠迎來一波拉貨潮，在比較基期墊高干擾下，下半年各項數據年增率確實可能出現波動，不排除偶爾回落至「黃紅燈」。

不過當前基本面的訂單與生產數據表現優異，實質需求旺盛，將持續密切觀察後續發展。

另外，中東局勢推升供應鏈風險及全球通膨壓力，加上美國關稅等不確定因素仍在，須密切關注對景氣影響。

對於台灣非半導體232關稅優惠落地，陳美菊分析，這對傳統產業無疑是一大激勵，不僅讓台廠有機會順勢承接美國訂單，更重要的是，傳產營運回溫與產能擴張，將能有效帶動國內就業市場成長，為總體經濟穩定挹注正面動能。

國發會主委葉俊顯昨日出席行政院會後記者會時表示，去年經濟成長率約8.68%，今年可望超過7％，據國發會目前推估，至2028年，台灣經濟成長率仍可維持在3%以上。

主計總處今日將發布最新經濟成長率預測，在半導體與資通訊產業強勢帶動下，今年經濟成長率可望「坐七望八」。

主計總處2月預測今年經濟成長率為7.71%，是國內主要機構中相對樂觀，外界預料可望再上修。