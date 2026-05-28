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我國輸美汽車零組件關稅調降為15% 經長：競爭優勢仍比不上「這2國」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣非半導體232關稅優惠上路，汽車零組件稅率由先前平均約26.71%調降為15%。經濟部長龔明鑫28日受訪表示，過去台廠汽車零組件出口美國面臨20%以上關稅壓力，而今關稅調降，讓台灣與日本、韓國與歐洲處於相同的競爭立足點，而且相較於中國大陸，擴大台灣優勢，這對台廠是很好的機會，有助於提振台廠訂單動能。

龔明鑫28日出席經濟部業務會報前作上述表示。他並說，這次降稅對業者而言是正面的發展，也有助於未來訂單動能，經濟部也將持續觀察後續情況，再觀察1、2個月，看看產業是不是需要有什麼樣的協助。

他說，從數據來看，台灣汽車零組件業者過去一年、甚至今年前4月，整體表現仍處於衰退，業者經營相當辛苦。目前美國汽車零組件市場以墨西哥市占最高、中國大陸居次、加拿大第三，而加拿大與墨西哥因享有免關稅優勢，大陸則以低價競爭，在此情況下，台灣汽車零組件業者原本又面臨20%以上關稅壓力，競爭條件相對不利。

因此龔明鑫說，在非半導體232關稅優惠上路，在汽車零組件關稅調降後，台灣與日本、韓國及歐盟等競爭國家站在相同基礎上，對中國大陸的優勢也擴大，大陸關稅還是逾50%，台灣則降到15%。雖然仍無法像加拿大、墨西哥享有免關稅待遇，但競爭差距已縮小許多。

針對美國對等關稅後續發展，龔明鑫表示，美國最高法院2月裁定美國總統川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵的對等關稅無效，美方正依第301條款調查重建法律基礎並展開調查。他指出，若未來台灣順利通過美方301調查，台灣在對等關稅部分，也可與其他國家站在較公平的競爭基礎上，對產業可望是另一項好消息。

龔明鑫表示，目前我出口美國暫時性關稅仍為10%加上MFN稅率，我國企業雖與部分競爭對手國仍有些微差距，但整體影響尚可接受；未來美方若完成301法制重建，台灣競爭條件可望可再改善。

關稅 龔明鑫

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