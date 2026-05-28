232關稅優惠生效 學者：後續投資未到位恐祭301重拳

台美關稅迎來新進展！行政院宣布美方對台非半導體232關稅優惠落地，包含汽車零組件等產品，稅率調降至15%。東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，此舉顯示美方正落實承諾，但背後更隱含「蘿蔔與棒子」的交替運用；若台灣未能如期履行相關投資與採購承諾，美方後續仍握有301條款與232條款等籌碼，甚至可能拉高關稅作為反制。

邱達生指出，儘管早前《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）與122條款面臨適法性爭議，接連受到最高法院或國際貿易法院的挑戰，但這項訊息也說明了，美國以台美投資MOU為準，具體履行當初對台灣的承諾，這也有助穩固市場信心。

但在關稅順利調降的背後，真正的考驗才正要開始。邱達生指出，美國當前的核心戰略在於推動「再工業化」，因此極度仰賴貿易夥伴的實質投資與採購；美方現在的動作就像是先給出「蘿蔔」，表明自身已兌現諾言，接下來就看台灣的表現，我方承諾的各項採購與投資都必須確實到位，否則後續恐有「棒子」懲戒。

邱達生說明，美方正啟動的301調查，背後來自《1974年貿易法》，在法源上不容易被挑戰，更重要的是，301條款的關稅稅率並沒有上限，若台灣不照著承諾走，美方大可藉此籌碼將稅率大幅拉高。

除了301條款仍有變數外，邱達生指出，市場更為擔憂的「半導體232關稅」至今仍未掀牌，這也成為美國手中另一張強大的隱藏底牌，因此此次非半導體關稅優惠的落地固然是好消息，但唯有我方確實兌現投資承諾，才能讓15%的關稅優惠平順延續，避免未來面臨更嚴峻的貿易施壓。