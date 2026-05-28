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汽車零組件降稅至15% 學者：台廠可加速補位搶大陸市場

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

行政院宣布美方對台非半導體232關稅優惠措施落地，包含汽車零組件等稅率降至15%，並回溯至5月1日起生效。中經院國際經濟研究所副研究員戴志言分析，這項降稅措施不只拉平台灣與日、韓競爭對手的關稅落差，更關鍵的是台廠可趁勢加速補位，全力吃下中國大陸廠商因重稅被迫退出的美國市場空缺。

台灣汽車零組件總稅率調降至15%後，與歐盟、日本、韓國等主要競爭對手拉齊。戴志言指出，雖然關稅拉平，但台灣與日、韓的產業特性完全不同。日本與韓國的主力，多是直接供應給美國當地的整車原廠組裝（OEM），而台灣過去在美國市場，則是深耕售後服務市場（Aftermarket, AM），像車燈、鈑金、保險桿及內飾件等。

戴志言說明，要進入美國AM市場的副廠零件，通常都必須拿過保險公司認可的「CAPA認證」，且先前台廠更取得美國保險業承認，將副廠零件納入保單理賠，因此即便過去關稅被調高，台灣業者仍持續出貨。

戴志言強調，本次汽車零組件降稅最關鍵的戰略意義，在於進一步拉開與中國大陸及東南亞廠商的差距。目前中國大陸相關產品輸美的關稅仍高達50%以上，這對台灣業者來說，正是極佳的擴張契機，想辦法吃掉中國大陸廠商退出的空缺，盡量擴大市占率，是接下來的關鍵。

國發會經濟發展處處長陳美菊分析，此舉對傳統產業無疑是一大激勵，不僅讓台廠有機會順勢搶下陸廠流失的美國市場訂單，更重要的是，傳產營運回溫與產能擴張，將能有效帶動國內就業市場成長，為總體經濟穩定挹注正面動能。

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