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4月景氣燈號連五紅！ 國發會：下半年不排除回落黃紅燈

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI應用需求熱潮持續發威，推升整體經濟動能穩健向上。國發會28日發布最新景氣概況，4月景氣對策信號綜合判斷分數維持39分，與上月持平，燈號連續五個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。

國發會指出，顯示在AI強勁需求與中東地緣政治風險影響淡化下，國內經濟基本面依然強勁，但展望未來，高基期因素將成下半年燈號變數。

國發會經濟發展處處長陳美菊分析，去年4月起台廠迎來一波拉貨潮，在比較基期墊高的干擾下，下半年各項數據的年增率確實可能出現波動，不排除偶爾回落至「黃紅燈」；不過，當前基本面的訂單與生產數據表現優異，實質需求依然旺盛，將持續密切觀察後續發展。

檢視本月景氣對策信號的九大構成項目，共有兩項指標出現「變燈」，呈現一增一減態勢。其中，受惠於全球雲端服務商（CSP）積極投入算力建設，加上中東地緣政治風險淡化，製造業對未來景氣看法明顯回升，帶動「製造業營業氣候測驗點」由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加一分；反觀「工業及服務業加班工時變動率」則因上年拉貨潮墊高基期，燈號自黃紅燈轉為綠燈，分數減少一分。

細究各產業表現，陳美菊說明，建築物開工樓地板面積受科技業擴廠效應帶動而持續成長，股市指數也受台積電（2330）法說會看好AI需求續強而提振；內需部分，AI發展持續帶動批發業成長，加上股市創高與節慶假期效應，挹注零售及餐飲業表現，顯示內需動能強勁。

不過，由於3月海關出口達802億美元，4月則降至676億美元，致使本月實質海關出口值微幅下滑。陳美菊解釋，這主要受廠商提前調配出口、訂單於不同月份調節影響，觀察4月外銷訂單仍達874億美元，顯示總體接單量維持成長態勢。

陳美菊表示，當前AI發展應用已從生成式AI，擴張至代理式AI及機器人等周邊產業。四大CSP業者今年第1季營收及資本支出雙雙攀升，只要國際市場對算力需求不減，由AI創新驅動的生產與投資基礎便穩固不搖。

至於中東緊張局勢尚未緩解，陳美菊認為，此次衝突對經濟衝擊型態與過去俄烏戰爭截然不同，因美國等國原油產出具替代效應，且中國大陸需求減少，國際油價並未過度狂飆；加上台灣出口產品已由低毛利代工轉型為高價值先進製程，即便供應鏈偶有干擾，皆在可控範圍，台灣仍穩居這波AI浪潮的關鍵生產要角。

國發會 景氣燈號

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