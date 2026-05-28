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經部通過微軟86億元投資台灣 英業達3億美元、緯穎5億美元增資美國

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投資審議會28日通過美商微軟（Microsoft）新台幣86億元投資台灣，從事資訊軟體服務業務；此外，通過英業達（2356）3億美元增資美國英業達控股、緯穎科技（6669）5億美元增資美國，皆從事伺服器相關業務。

經濟部投審司今日表示，這次投審會計核准重大投資案件計七件，包括三件僑外投資，共計新台幣134億2,793萬元，以及四件對外投資案件，金額約9億3,500萬美元。

在僑外投資方，經濟部投審司通過美商MICROSOFT CORPORATION以相當於新台幣86億元等值之外幣，增資台灣微軟營運有限公司，從事資訊軟體服務業務。

第二案是通過英屬維京群島商豪麥士有限公司（HOMAX EQUITY LIMITED）以新台幣27億9,000萬元，增資寶豐隆興業股份有限公司，從事不動產買賣及出租業務。

第三案是通過盧森堡商LUXEMBOURG INVESTMENT COMPANY 493 S. A R. L. 以相當於新台幣20億3,793萬元等值之外幣，增資貝能數據資產股份有限公司，再轉增資尚禾亞國際有限公司，從事資料中心之開發建設、顧問及其他營運業務。

在對外投資方面，經濟部通過四案，第一案是凱碩科技（8059）以5,000萬美元增資韓國SUPERHERO PATTERNS, INC.，從事電子零組件製造之業務。第二案是通過英業達以8,000萬美元增資泰國INVENTEC ELECTRONICS （THAILAND） CO., LTD.，從事筆電及伺服器主機板之組裝業務。

第三案通過英業達以3億500萬美元增資美國英業達控股（北美）有限公司［INVENTEC HOLDING （NORTH AMERICA） CORPORATION］，再分別轉投資美國INVENTEC （USA） CORP.及墨西哥IEC TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. ，從事伺服器及電腦產品組裝業務。

第四案通過緯穎科技以5億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事高密度伺服器、儲存設備之銷售等業務。

經濟部 微軟 美國

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