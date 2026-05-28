4月景氣燈號續亮紅燈 國發會：成長動能持續穩健

國發會發佈4月景氣亮出連續第五顆紅燈，綜合判斷分數為39分，與上月持平，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，AI需求增加，國內經濟成長動能持續穩健。

本月9項構成項目中，製造業營業氣候測驗點受惠AI需求強勁、中東地緣政治風險影響淡化，廠商對未來景氣看法回升，由黃藍燈轉呈綠燈；工業及服務業加班工時因上年基期較高轉呈綠燈。

陳美菊表示，領先指標連續10個月上升，累計升幅4.68%，主要因為建築物開工樓地板面積增加，企業對於倉儲、商辦增加，股價指數也上漲，但傳產仍在恢復中；而同時指標也是18個月上升，累計升幅9.86%，主要因為批發、零售、餐飲營業額高，顯示內需仍然強勁。

陳美菊表示，去年4月因為對等關稅因素，拉貨潮推高基期，但是今年第一季AI應用相關廠商獲利仍在成長，顯示需求仍然存在，至於會否因為高基期而讓紅燈無法延續，則還需要觀察。

陳美菊指出，紅燈應該還是能夠延續，但也可能會有波動回落到黃紅燈，但台灣基本面包括生產、訂單、出口等都很不錯，景氣仍是往好的方向走，到下半年則可能因為基期降回黃紅燈。

對於地緣政治風險，陳美菊表示，此次中東衝突，油價並沒有像上次俄烏戰爭一樣高，因此風險相對可控，原物料價格也平穩。

展望未來，陳美菊表示，隨全球雲端服務商積極投入算力建設，加上AI需求擴散至邊緣運算、機器人及智慧終端裝置，將挹注我國出口成長動能；投資方面，因應先進製程與高階封裝產能需求，國內半導體大廠資本支出維持高檔，國際大廠亦加碼在台布局，加上政府規劃13項戰略產業發展，並推動中小微企業轉型升級，均有利支撐投資動能。

至於在消費方面，陳美菊指出，受惠股市創高帶動之財富效果，加上政府推動減稅、育兒、居住等減負擔措施，以及節慶假期、展演商機增加，將進一步活絡消費，但中東局勢推升供應鏈風險及全球通膨壓力，加以美國關稅等不確定因素仍在，須密切關注對我國景氣的影響。