戰爭衝擊蓋房子成本又增加 塑膠、金屬、瀝青都上漲

主計總處的統計顯示，受戰爭等因素影響，4月營造工程物價指數又開始向上攀升，工程材料部分受到油價波動影響，包括塑膠製品類4月指數年增率高達17.72%，油漆類也年增2.76%，機電設備年增12.05%，瀝青及其製品類年增13.24%，若加上年初土方之亂的成本上揚，蓋房子的成本今年也出現一波漲勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年土方處理成本增加，加上戰爭後油價上漲反應到相關產品上，建築成本都會有感增加，但去年預售市場銷售狀況就轉為清淡，銷售速度放緩又碰上成本增加，都考驗開發商的經營能力，早期取得土地的建案，可能土地成本較低還有彈性調整售價的空間，若是近年才取得土地又碰上成本上揚，開發商應會感受到一些壓力。

統計顯示，營造工程材料類指數在過去三年逐漸穩定，疫情後2021營造工程材料類指數年增13.74%，2022年增8.51%，2023年剩下年增1.15%，2024年則是1.08%，2025年則是年減0.16%，不過受到戰爭影響，今年四月營造工程材料類指數年增率又攀升到4.91%，4月年增幅度較大的項目包括膠類製品類，年增跳升到17.72%，瀝青等製品年增13.24%，機電設備類同樣年增幅度達12.05%，金屬製品過去三年指數出現回挫，但今年4月則出現年增4.46%。

曾敬德表示，雖然每個項目佔營建成本比例不一，但整體營造工程總指數的確出現明顯攀升，再加上年初的土方之亂，也會反映在整體開發成本之上，若是遇到房市景氣暢旺時，這些都會成為推升房價的理由，但現在整體銷售狀況平淡，多增加的成本也讓開發商有點頭疼，接下來要觀察造價波動是否短期因素，或者影響時間維持更長久。