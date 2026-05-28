快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

國家太空中心拚擴編 柯建銘協調用地、莊競程喊留住科研人才

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國家太空中心（TASA）因組織擴編與業務成長，面臨用地不足問題。立委柯建銘昨邀集經濟部、國科會及太空中心跨部會協調，研議利用中油土地重劃契機協助擴編。圖／民進黨新竹市黨部提供
國家太空中心（TASA）因組織擴編與業務成長，面臨用地不足問題。立委柯建銘昨邀集經濟部、國科會及太空中心跨部會協調，研議利用中油土地重劃契機協助擴編。圖／民進黨新竹市黨部提供

國家太空中心（TASA）因組織擴編與業務成長，面臨用地不足問題。立委柯建銘昨邀集經濟部、國科會及太空中心跨部會協調，研議利用中油土地重劃契機協助擴編。民進黨新竹市長參選人莊競程表示，新竹具完整太空人才與產學供應鏈，盼打造台灣太空基地，留住頂尖人才。

政府將太空產業列為國家「六大核心戰略產業」之一，國家太空中心肩負推動自主研發與太空經濟的重要任務，期盼打造台灣下一座「護國神山」。但隨著組織擴編與各型太空業務快速成長，現有空間已趨近飽和，太空中心與國科會正積極在現址車程半小時範圍內尋找適合用地，新竹因此被視為關鍵布局地點。

適逢台灣中油公司土地辦理公辦重劃，為協助國家太空中心解決用地瓶頸，柯建銘昨主持跨部會協調會議，邀集經濟部長龔明鑫、國科會主委吳誠文、國家太空中心主任吳宗信及國營事業管理司等單位與會，共同商討後續規畫。

任職陽明交通大學助理教授、台灣智庫前執行長的新竹市長參選人莊競程，以及新竹市議員曾資程也受邀出席，從科技政策與地方發展角度提出建議。

莊競程表示，新竹是台灣半導體與太空科研重鎮，國家太空中心必須留在新竹，關鍵就在於當地已累積難以取代的頂尖人才庫與完整產學供應鏈，過去在曾資程議員、柯建銘與前新竹市長林智堅努力下，新竹油庫得以廢除，如今透過中油土地重劃契機，由中央跨部會合作推動，是替台灣未來科技戰略定錨的重要一步。

會中經充分討論後，各方達成高度共識，後續將由國科會與太空中心正式向經濟部提出整體用地規畫與核心需求，經濟部也將全力協助，研議透過「重大建設、畫定策略性更新地區」等法規途徑推動。相關規畫除可解決太空中心擴編空間不足問題，也被視為台灣未來數十年發展太空產業的重要基礎。

莊競程 太空 柯建銘

延伸閱讀

北科大立方衛星「山雀PARUS-6U1」升空 將展開在軌驗證

SpaceX奪美國防大單 華通、燿華、昇達科等受惠

SpaceX 拚6月中掛牌 00910 ETF率先創新高

NASA推永久月球基地 6年內完成硬體部署

相關新聞

持續擴大半導體布局 蕭美琴：歡迎更多美國企業投資台灣

副總統蕭美琴27日下午接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）」國防及航太產業訪問團。她提到，台灣將持續擴大全球科技布局，尤其在半導體領域，也歡迎更多美國企業持續投資台灣，共同建立重要產業生態系。

美對台灣非半導體232關稅優惠上路 鄭麗君親上火線說明

台美今年1月簽署投資備忘錄（MOU），台灣成為全球首個取得美國232條款優惠待遇的國家，美國政近日將發布聯邦公報，公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，自5月1日起生效。行政院副院長鄭麗君28日上午結束院會後將親上火線說明「非半導體232關稅優惠及臺美MOU」重大進展。

4月景氣燈號連五紅！ 國發會：下半年不排除回落黃紅燈

AI應用需求熱潮持續發威，推升整體經濟動能穩健向上。國發會28日發布最新景氣概況，4月景氣對策信號綜合判斷分數維持39分，與上月持平，燈號連續五個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。

4月景氣燈號續亮紅燈 國發會：成長動能持續穩健

國發會發佈4月景氣亮出連續第五顆紅燈，綜合判斷分數為39分，與上月持平，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，AI需求增加，國內經濟成長動能持續穩健。

戰爭衝擊蓋房子成本又增加 塑膠、金屬、瀝青都上漲

主計總處的統計顯示，受戰爭等因素影響，4月營造工程物價指數又開始向上攀升，工程材料部分受到油價波動影響，包括塑膠製品類4月指數年增率高達17.72%，油漆類也年增2.76%，機電設備年增12.05%，瀝青及其製品類年增13.24%，若加上年初土方之亂的成本上揚，蓋房子的成本今年也出現一波漲勢。

國家太空中心拚擴編 柯建銘協調用地、莊競程喊留住科研人才

國家太空中心（TASA）因組織擴編與業務成長，面臨用地不足問題。立委柯建銘昨邀集經濟部、國科會及太空中心跨部會協調，研議利用中油土地重劃契機協助擴編。民進黨新竹市長參選人莊競程表示，新竹具完整太空人才與產學供應鏈，盼打造台灣太空基地，留住頂尖人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。