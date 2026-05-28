台灣汽車零組件輸美關稅降至15% 龔明鑫：擴大對中優勢

美國發布公告，台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，自5月1日起生效，汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率為15%。經濟部長龔明鑫表示，汽車零組件關稅的調降使得台灣在與中國的競爭中，取得更大的優勢，因為中國的稅率在51.71％。

幾項非半導體232關稅優惠中最受關注的是汽車零組件總稅率從26.71％大降至15％，龔明鑫說，調降後的稅率與日本、南韓、歐盟等相同，處於立足點平等的競爭，「對於中國的優勢也擴大了」，因為中國是51.71％，「台灣降到15％，雖然我們還是沒辦法跟加拿大、墨西哥一樣零關稅，但差距總是變小」。

龔明鑫表示，各國汽車零組件在美國市場的市占率以墨西哥最高，中國第二，加拿大第三，加拿大與墨西哥主要是因為輸美有零關稅優勢，而中國則是是低價優勢，在零關稅與低價者的競爭下，台灣業者很辛苦，尤其之前的關稅被加到26.71％。

由於美國27日晚間才公告，因此經濟部還沒有跟業者做進一步討論，不過，龔明鑫表示，業者應該是很正面看待這樣的結果，對未來訂單動能也很有幫助，經濟部將再觀察1、2個月，看業者是否還有需要政府協助的地方，「這次調降以後應該是很好的機會」，之前的關稅真的被加太多了。

龔明鑫指出，這次調降的稅率只是232（貿易擴張法第232條）裡面的部分內容而已，其他還有晶片半導體等部分，由於美國正在重塑對等關稅的法律依據，等到301調查台灣也能通過考驗的話，台灣就能跟其他國家站在平等的競爭地位。

根據財政部貿易統計資料，114年出口美國機動車輛之零附件金額有22億578萬美元，為4年來新低。