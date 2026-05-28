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航空與車用零組件迎利多 政院：關稅調整後有助市場拓展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美宣布了我國232非半導體關稅優惠，外界關注我國受惠產業出口預估產值影響，行政院副院長鄭麗君表示，目前相關產業對美出口金額約37億美元，此次調整後將與主要競爭國的關稅水準趨於一致，使我方站在較為公平的競爭基礎上，有助後續市場拓展。

鄭麗君說明，我國汽車零組件產業去年整體產值約為新台幣2,726億元，其中對美出口金額約為33.16億美元。主要出口產品包括車燈、保險桿、板金及汽車零組件等碰撞相關零件。產業從業人數約為7.1萬人。去年對美出口相較前幾年已有所衰退，主因即為關稅相較其他競爭國較高所致。此次關稅由原先約26.7%降回至與歐盟、日本、韓國相近水準後，預期將有助提升台灣汽車零組件對美輸出競爭力。

鄭麗君說，美國市場對我國汽車零組件產業而言屬於重要市場，且多數產品屬於售後市場（aftermarket）供應體系，因此此次關稅調整對產業拓展美國市場。

木材與家具產業部分，鄭麗君說，由於木材品項種類繁多，內銷與出口結構不同，因此影響需分別觀察。其中家具製造業整體產值約為新台幣791億元，從業人數約3萬人，其中木製家具相關從業人數約1萬人。在對美出口方面，木製家具出口金額約5,985萬美元，占全球出口比重約77%，顯示美國為我國木製家具的重要出口市場。

她並補充，目前越南為美國木製家具最大進口來源國，中國大陸則為第二大來源國，我國未來有機會在此市場結構中進一步擴大出口比重。

針對航空器零組件產業，鄭麗君表示，目前對美出口金額約為5.5億美元。該產業過去關稅水準落差較大，介於15%至57%不等，因此對出口造成一定影響，使整體出口規模相對較小。不過，美國市場在全球航空零組件貿易中仍具高度比重，我國對美出口占比約六成，顯示美國仍為重要市場。

鄭麗君表示，此次調整後，台灣與英國、日本、法國等主要競爭國的關稅水準趨於一致，使我方站在較為公平的競爭基礎上，有助後續市場拓展。尤其是航空器零組件產業未來仍具發展潛力，政府將協助產業升級與取得國際認證，積極拓展國際市場。

經濟部長龔明鑫則補充，過去由於關稅不利因素，我國對美出口雖仍超過新台幣1,000億元，但呈現逐步下降趨勢。此次關稅調整後，政府希望能扭轉下降趨勢，使出口恢復成長動能。

不過，龔明鑫也提到，從市場反應來看，股市表現非常直接且正面，尤其汽車零組件相關業者幾乎出現漲停。業者也向政府反映，此次條件調整具有高度正面意義，主要原因在於爭取到相對公平的競爭環境，對未來市場發展及後續接單動能都有明顯助益。過去汽車零組件產業雖然在全球市場具一定競爭力，但在北美市場方面，因加拿大與墨西哥享有北美自由貿易協定（USMCA）優惠，我國產品相較之下面臨較高關稅，約20%至27%不等，競爭壓力明顯較大。

龔明鑫說，關稅調降至15%後，使台灣與加拿大、墨西哥之間的關稅差距縮小，有助於提升競爭力。同時，相較於部分其他市場，台灣產品的競爭條件也更為改善，預期將有助於出口表現回升。汽車零組件產業過去對美出口曾出現下滑趨勢，今年初仍延續相關壓力，主要與關稅不利條件有關。此次調整後，預期可望改善出口動能，政府也將透過既有460億元產業支持方案，協助產業因應後續變化。

關稅 政院 鄭麗君

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