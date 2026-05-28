勞動部修法增訂投保薪資分級表 提高級距上限

為支持育兒18項策略，勞動部提出「性別平等工作法」部分條文修正草案及「就業保險法」部分條文修正草案，28日於行政院會拍板。勞動部官員說明，透過修正就保法，將增訂就保投保薪資分級表，進而提高級距上限，勞動部盼呼應家長需求，藉此隨之提升育嬰留停津貼。

勞動部記者會上，條平司長黃綺雅表示，修正「性工法」的部分，包含：產假、陪產檢及陪產假延長（性工法第15條）；以日育嬰留停，適用年齡3歲變6歲（性工法第16條之1）；企托獎勵所得稅減免200%（性工法第23條之1）。

修正「就保法」的部分，包含：3歲變6歲，延長育兒留停津貼（就保法第10條、第11條及第19條之2）；育兒留停津貼6+3個月（就保法第19條之3、第32條之1）。另增訂就保投保薪資分級表，進而提高級距上限，投保薪資分級表由中央主管機關擬訂（增訂就保法第9條之1）。

有關新增的就保投保薪資分級表，勞動部官員說明，過去就保、勞保準用「勞保的投保薪資分級表」，分級最高上限45,800元。這兩年外界有一些不同的聲音，希望在就保法端，它的投保薪資上限能夠突破勞保，藉此隨之提升育嬰留停津貼。

勞動部官員指出，現行「就保法」把就保、勞保分級綁住，沒有辦法獨立去訂就保的投保薪資分級表。此次修法，希望把法源本身拆開，在就保法授權政府，可以訂定就保的投保薪資分級表。具體分級要設多少、提高多少，設計未來財務相關配套與之連動，後續再授權由主管機關來訂。

勞動部官員也說，擬修就保投保薪資分級這部分，也是希望未來育嬰留停津貼，可以因為分級表的脫鉤，而有機會提高上限。雙親合計最長可申請 60 天「以日為單位」的育嬰留職停薪，將依照請假日當月的薪資比例，來計算津貼。