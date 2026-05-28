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南迴傳統生態體驗園區 立委協調政院核定國有土地無償撥用

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立委陳瑩去年接獲陳情，盼妥善規劃「南迴地區傳統生態體驗園區」，並推動相關國有土地撥用作業。行政院26日核定太麻里鄉金富段622地號等37筆土地無償撥用，面積共26.5公頃，讓「南迴地區傳統生態體驗園區」向前推進。

台東縣太麻里鄉民代表陳孫金及金崙大武窟部落傳統領袖步拉路揚去年陳情，反映太麻里鄉金崙溪整治工程及周邊整體發展需求，希望在兼顧防災治水與部落生活環境改善的前提下，妥善規劃「南迴地區傳統生態體驗園區（含附屬停車場）」。

陳瑩表示，接獲地方陳情後即高度重視，並於去年8月12日邀集交通部觀光署、農業部農村發展暨水土保持署、台東縣政府及太麻里鄉公所等中央與地方相關單位前往金崙溪辦理會勘，實地了解整治工程需求及園區規劃方向，協助中央與地方建立共識、加速推動。

經多方持續協調與行政程序，太麻里鄉公所提出「南迴地區傳統生態體驗園區（含附屬停車場）」申請37筆國有土地撥用案，已於26日獲行政院正式核定，為地方建設再向前跨出重要一步。

陳瑩指出，金崙地區擁有豐富自然景觀與深厚原住民族文化，未來透過整體規劃，不僅有助提升金崙溪周邊防災韌性，也能兼顧部落傳統文化保存與觀光發展，帶動南迴地區整體產業與生活環境升級。

陳瑩強調，感謝中央部會、台東縣政府及太麻里鄉公所共同努力，也感謝地方代表與部落長老持續反映地方需求。後續將持續追蹤相關工程及園區規劃進度，協助地方爭取建設如期落實，讓金崙朝向更安全、更具文化特色與永續發展的方向穩健推進。

政院 陳瑩 行政院

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