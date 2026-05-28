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台電光明抽蓄水力計畫環評通過 將提升電力調度彈性

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電光明抽蓄水力電廠透過既有的德基水庫作為上池、谷關水庫為下池。圖為德基水庫。（圖／台電提供）
台電光明抽蓄水力電廠透過既有的德基水庫作為上池、谷關水庫為下池。圖為德基水庫。（圖／台電提供）

環境部昨日召開環評大會，審查通過「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」。台電28日表示，抽蓄水力是國際認證的成熟儲能技術，快速反應特色有助於提升電力調度彈性及系統供電穩定度。台電將全力落實環評承諾，並依照原住民族基本法續與地方部落溝通協調，盼光明計畫與地方共創繁榮。

台電說明，光明抽蓄水力計畫是以既有德基、谷關水庫作為上下池，利用水位落差進行循環發電，預計設置4部抽蓄水力機組，總裝置容量61萬瓩以下，主要設施採地下化，且無新增壩體，不影響大甲溪河道水流，兼顧多元能源與環境保護。

針對外界關注隧道施工及土石堆置場之安全性，台電表示，將依照過往順利執行大甲溪流域電廠的安全施工經驗，以及各界專家與環評委員的指導意見落實施工。此外，亦會落實施工及營運階段監測作業，確保光明計畫安全性。

由於光明計畫座落於部分部落傳統領域，台電表示，將與部落族人保持良好溝通，以尊重及誠信方式，共同增進對地方及本計畫之理解，踐行原住民基本法相關程序，同時深化環境友善作為，共同促進周邊生態與環境永續發展。

台電光明抽蓄水力電廠透過既有的德基水庫作為上池、谷關水庫為下池。圖為德基水庫。（圖／台電提供）
台電光明抽蓄水力電廠透過既有的德基水庫作為上池、谷關水庫為下池。圖為德基水庫。（圖／台電提供）

台電 環評 電力

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